Alessandro Preziosi e l’incidente sfiorato sul set di Blackout 2 Le verità nascoste: “Rischiato di frantumarmi una gamba”

Dopo un anno di attesa è tornata in onda la fiction di Rai1 Blackout 2 Le verità nascoste , un thriller poliziesco italo-tedesco ambientato nello splendido e suggestivo Trentino e soprattutto in alcune zone molto caratteristiche come la Valle del Vanoi. Zone di montagna affascinanti ma anche complesse che hanno costretto il cast di attori a lavorare tra la neve e il freddo. E lo sa bene Alessandro Preziosi che sul set ha rischiato più volte un incidente, come ha rivelato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Nel dettaglio, Preziosi (che in Blackout interpreta il controverso Giovanni Lo Bianco, padre amorevole e affettuoso con i suoi due figli che in realtà nasconde una doppia vita) durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “Semplice girare con il freddo e la neve? Per niente. Ma nonostante l’età sono piuttosto allenato e ho resistito bene (ride). Certo, ci sono stati tanti imprevisti, non è facile correre nella neve fresca, più di una volta ho rischiato di fratturarmi una gamba e spessissimo mi si rompevano i capillari del naso. Ma l’emozione che ti dà la montagna, quel senso di pace, ripaga di tutto”.

Anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste, Alessandro Preziosi svela: “Ci saranno situazioni estreme”

Durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Alessandro Preziosi ha rivelato di avere alcune caratteristiche in comune con il suo personaggio Giovanni Lo Bianco. Anche lui è un padre molto protettivo e assente e cerca con i suoi due figli Andrea Eduardo ed Elena di essere presente e un punto di riferimento e soprattutto un padre con cui si può parlare attento al dialogo. Infine Preziosi ha fornito delle piccole anticipazioni Blackout 2 Le Verità Nascoste rivelando che cosa ci riserveranno le nuove puntate di questa seconda stagione. Innanzitutto molti nodi verranno al pettine ma ci sarà l’entrata in scena di nuovi personaggi e nuove situazioni di pericolo ed estreme. Insomma la tensione sarà altissima. L’appuntamento con la fiction di Rai1 è per ogni martedì in prima serata su Rai1.