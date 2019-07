Blackout a New York, Manhattan/ Video, 72mila persone al buio: senza luce per 3 ore

Un blackout di ben tre ore si è verificato nelle scorse ore in quel di New York, a Manhattan. Come riferito da tutti i principali quotidiani italiani e non, oltre 72 mila fra persone e aziende sono rimaste senza luce, compresa la metropolitana, andata letteralmente in tilt. Era sera nella Grande Mela, quando la corrente è andata via in tutta la City, a cominciare appunto dal trasporto pubblico interrato, mentre in superficie si sono spenti i semafori: numerose le ripercussioni e i disagi per i viaggiatori e il traffico, con il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, che è stato costretto ad inviare gli uomini della Guardia nazionale per fare un po’ di ordine. Ad essere interessate dal blackout soprattutto le zone di Midtown e l’Upper West Side, compresi luoghi simboli di New York come Times Square e l’Empire State Building, rimasti a lungo al buio. In fondo uno dei tanti video pubblicati sul blackout a New York

BLACKOUT A NEW YORK, MANHATTA: VIDEO

Al Madison Square Garden, lo storico “palazzetto” newyorkese, stava per iniziare un concerto di Jennifer Lopez, ma l’evento è stato obbligatoriamente annullato e migliaia di persone sono state evacuate. Con il passare delle ore la sera ha lasciato spazio alla notte, e numerose persone si sono riversate in strada impaurite e frastornate, mentre nel contempo sono state a migliaia le chiamate ai vigili del fuoco, soprattutto da parte di gente rimasta intrappolata negli ascensori dei centinaia di edifici di New York. Il sindaco della città, Bill de Blasio, ha parlato di “problema tecnico” al termine del blackout, ed è curioso come la corrente sia saltata proprio nel giorno in cui 42 anni fa, nella famosa estate del 1977, la metropoli a stelle e strisce rimase senza elettricità per ben 25 ore, ad eccezione di una parte del Queens. In quell’occasione si verificarono anche scene di violenza e guerriglia urbana. L’ultimo importante blackout risale invece all’agosto del 2003. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DEL BLACKOUT A NEW YORK





