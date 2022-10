Blade II/ Su Italia 1 il film con Wesley Snipes

Blade II, film di Italia 1 diretto da Guillermo Del Toro

Blade II si muove tra azione, avventura e orrore, film del 2002 va in onda a partire dalle 23,30 oggi, 20 ottobre 2022, su Italia 1. La pellicola è il seguito di Blade del 1998 ed è stata diretta dal grande regista messicano Guillermo Del Toro.

Gli interpreti principali sono gli stessi del primo capitolo: Wesley Snipes e Kris Kristofferson a cui si aggiungono Luke Goss e Leonore Varela. Le musiche del film rappresentano un grande punto di forza della pellicola, infatti nella colonna sonora sono di nuovo presenti molti brani rock, tra cui uno dei Massive Attack.

Blade II, la trama del film

La storia Blade II ha inizio circa due anni dopo la fine del capitolo precedente, quando a Praga un certo Nomak si reca in un’emoteca con l intento di voler donare il proprio sangue, ma quando giunge nella stanza del prelievo viene circondato da un gruppo di vampiri e si ciba di loro. Whistler, l’insegnante di Blade, si è sparato in seguito al morso di alcuni vampiri e quando il Diurno scopre che è ancora vivo decide di salvarlo, visto che si trova prigioniero nella Repubblica Ceca.

Blade uccide i suoi simili e porta al sicuro l’uomo iniettandogli un siero che lo dovrebbe far ritornare un normale essere umano. Mentre il consiglio dei vampiri decide di organizzarsi per eliminare una volta per tutte Blade, Nomak sta per mettere in atto una minaccia ben più pericolosa. Infatti, a causa di un virus riesce ad infettare sia gli umani che i vampiri trasformandoli in esseri affamati di sangue e cambiando loro l’aspetto. Per cercare di affrontare il nuovo nemico, uno dei vampiri che volevano ucciderlo, decide invece di chiedere aiuto a Blade. Quest ultimo accetta se pur con mille perplessità, infatti, solo dopo essersi assicurato delle loro reali intenzioni iniziano la caccia contro Nomak.

