Blade runner – the final cut/ Su Canale 20 il film con Harrison Ford (31 dicembre)

Blade runner – the final cut va in onda su Canale 20 oggi, 31 dicembre, a partire dalle 21.00. Si tratta di un film di fantascienza, diretto dal grande regista Ridley Scott, famoso per aver diretto grandi colossal come Alieni, Thelma & Louise e molti altri pilastri del cinema statunitense e non solo. Tra gli attori principali ci sono alcuni dei più famosi volti del cinema come Harrison Ford (protagonista della serie Indiana Jones, Adaline – L’eterna giovinezza, I mercenari e molto altro, non a caso è presente nel libro dei Guinness World Record come attore più ricco del mondo). Co-protagonisti Edward James Olmos e Daryl Hannah, Sean Young. Il film del 1982 è ispirato ad un famoso romanzo di Philip k. Dick intitolato Il cacciatore di androidi.

Blade runner – the final cut, la trama del film

Blade Runner – the final cut può essere definito un lungometraggio ambientato nell’anno 2019, un futuro dove come forza lavoro presso le colonie extra terrestri venivano impiegati degli androidi, creati abitualmente sulla terra e dalle sembianze umane. Tutti quegli androidi chiamati replicanti che riescono a scappare dalle colonie e si ribellano vengono uccisi da un gruppo scelto di agenti, i blade runner. Proprio alla fine dell’anno una colonia di replicanti riesce a scappare e a nascondersi in una Los Angeles distonica rispetto a quella che conosciamo. L’agente incaricato di dar loro la caccia sarà il poliziotto Rick Deckard, che nonostante abbia concluso il proprio lavoro e sia ormai fuori servizio decide di accettare comunque l’incarico e iniziare una dura battaglia per cacciare ed eliminare gli invasori replicanti. La storia è incentrata proprio sul personaggio del poliziotto protagonista e risulta molto complessa, scandita con un ritmo veloce e incessante attraverso il quale è possibile fare la conoscenza degli androidi e capire il motivo per cui iniziano a ribellarsi. Il finale lascerà senza fiato.

Il trailer di Blade runner – the final cut





© RIPRODUZIONE RISERVATA