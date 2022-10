Blade/ Su Italia 1 il film con Wesley Snipes

Blade, film di Rete 4 diretto da Stepnen Norrington

Blade è un film che si muove a metà tra l’azione e l’avventura, del 1998 vain onda su Italia 1 a partire dalle 23,30 di oggi, 19 ottobre 2022. Il film è tratto dal personaggio omonimo dei fumetti della Marvel ed ha avuto due sequel: Blade II del 2002 e Blade Trinity del 2004.

La regia è di Stepnen Norrington, gli interpreti sono: Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Stephen Dorff, Donald Logue e Traci Lords. La colonna sonora comprende numerosi brani eseguiti da molte rock band. Sicuramente si tratta un film che con i suoi limiti è riuscito a entrare nell’immaginario collettivo e non solo di quegli appassionati che si sono approcciati allo stesso per l’amore dimostrato nei confronti dei fumetti a cui è ispirato.

Blade, la trama del film

La narrazione del film Blade ha inizio nel 1967, quando una donna in stato di gravidanza viene attaccata e morsa da un vampiro che le provoca un parto prematuro, i medici riescono a salvare il neonato, mentre purtroppo la mamma perde la vita a causa di un’infezione sconosciuta. L’azione si sposta dopo 30 anni e il bambino, ormai adulto diventa un cacciatore di vampiri dal nome Blade. Il ragazzo è dotato della stessa forza e abilità dei vampiri, ma è privo delle loro debolezze, pertanto, non muovendosi di notte, viene chiamato il Diurno. Nonostante ciò, Blade va a caccia durante la notte e una sera si introduce in un night club di Detroit di proprietà del vampiro Deacon e uccide tutti i vampiri tranne uno che riesce a salvarsi a causa dell’arrivo della polizia.

Gli agenti di polizia trasportano l’uomo in ospedale, credendo che sia ancora in vita, ma in realtà è già un cadavere che al suo risveglio commette un omicidio, infatti uccide il dottor Webb e si nutre dell’ematologa Karen. Il vampiro riesce a fuggire, mentre il Diurno Blade porta la donna a casa di un suo amico, il dottor Whistler, l’uomo che lo ha cresciuto e insegnato il mestiere. Il dottore spiega alla donna che insieme a Blade conducono una lotta spietata contro i vampiri, cercando di sfruttare le loro debolezze come l’argento e la luce del sole.

L’ematologa, decide di seguire i due uomini nella battaglia e cerca di trovare una cura per il punto debole più evidente dei vampiri: la loro sete di sangue umano. Intanto, durante una riunione, Frost viene duramente accusato di aver provocato la guerra tra vampiri e umani e per tutta risposta uccide uno degli anziani e annulla l’autorità gli altri due. Il suo scopo è quello di sfruttare un antico rito e diventare il vampiro più potente, ma non è a conoscenza che dovrà affrontare Blade prima di riuscire a raggiungere l’obbiettivo.

