Mahmood, il fidanzato è Noah Oliveira? Dopo Ornella Vanoni si espongono anche gli amici del cantante

Il successo di Mahmood è davvero inarrestabile grazie a brani di impatto come “Tuta gold”, il più ascoltato su Spotify, e “Ra Ta Ta” tra le hit dell’estate 2024. Una stagione di successi per il cantante del momento che ha celebrato un’annata d’oro con il fidanzato, la cui identità è ancora incerta, ma c’è! La conferma, infatti, è arrivata a sorpresa da parte di Ornella Vanoni durante una intervista rilasciata a Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli nel podcast 2046; la cantante ha rivelato “se sono stata a casa di Mahmood a mangiare? Se ha cucinato lui? No, Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto, perché sta a Berlino”.

Ma chi è il fortunato uomo accanto al cantante? Diverse testate e siti hanno spoilerato il suo nome: si tratta del modello Noah Oliveira a cui Mahmood è legato oramai da diverso tempo. Proprio nel giorno della festa degli innamorati, San Valentino, il cantante ha postato una foto di un dolce guarda caso identica a quella pubblicata dal modello. Non solo poco dopo i due hanno postato anche una foto insieme, ma in compagnia di Camilla Magli e Arashi: il ritratto di due coppiette innamorate! Infine Gay.it ha confermato la laison riportando le parole di alcuni amici vicino alla coppia: “si frequentano, sono compagni, amoreggiano, si vedono, si amano e insomma sono una coppia, compagni”

Mahmood e l’amore: ha un fidanzato? Lui smentisce ma gli indizi portano ad altro

Non solo è il re della hit parade: Mahmood è anche un uomo innamorato e felicemente fidanzato. Una notizia che smentisce così le recenti dichiarazioni rilasciate dal cantante negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin dove aveva detto: “sono molto felice in questo periodo, ma non c’è tempo per l’amore: dobbiamo lavorare”.

Parole, quelle pronunciate dal cantante, per smontare e sviare la domanda sulla sua vita privata e sentimentale di cui è sempre stato restio a parlare così come del coming out. In passato il cantante non ha fatto segreto di aver sofferto molto in amore rivelando: “sono uno che pensa tanto, che complica cose anche non complicate. Mi creo dei tormenti da solo”.