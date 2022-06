Blanco e Sangiovanni, niente esami di maturità: perchè?/ Nell’ultimo anno non…

Blanco e Sangiovanni: niente esami di Maturità

Mercoledì 22 giugno, oltre 500.000 ragazze e ragazzi, saranno alle prese con la prima prova degli Esami di Maturità 2022 ovvero la prova di italiano con la guerra in Ucraina e la crisi energetica tra le tracce in pole per il tema di attualità. Tra i tantissimi ragazzi che affronteranno il temutissimo esame non ci saranno, tuttavia, Blanco e Sangiovanni. Il vincitore di Sanremo 2022 e l’ex allievo della scuola di Amici 21, nonostante il successo, sono giovanissimi e avrebbero dovuto sostenere gli esami per conseguire il diploma.

Blanco in ospedale: "Ho avuto un incidente"/ Come sta? Concerto rimandato e...

Tuttavia, sia Blanco che Sangiovanni, dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston e aver scalato le classifiche italiane, non torneranno sui banchi di scuola per sostenere l’esame insieme a tanti, loro fan.

Ecco perchè Blanco e Sangiovanni non si diplomano

Niente diploma per Blanco e Sangiovanni che dovranno aspettare per poter sostenere gli esami di maturità. L’ultimo anno è stato molto intenso per entrambi al punto che nessuno dei due è riuscito a frequentare le lezioni o a studiare da privatista. I due artisti, dunque, impegnatissimi con la musica, hanno dovuto rinviare l’appuntamento con il diploma.

Sangiovanni si supera con Farfalle/ Sanremo 2022 registra un nuovo disco di platino!

Nel frattempo, proprio in queste ore, Blanco ha svelato di aver avuto un incidente e di essere in ospedale. Motivo che l’ha costretto a rinviare il concerto del prossimo 24 giugno annunciando ai fan che svelerà la data di recupero appena la conoscerà con certezza. Nel frattempo, sia Blanco che Sangiovanni faranno sicuramente un grosso in bocca al lupo a tutti i maturandi.

LEGGI ANCHE:

Linus: "Lauro e Maneskin, troppa immagine e poco contenuto"/ "Blanco invece..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA