Notte prima degli esami Maturità 2022/ Dalla canzone di Venditti alla realtà: cosa fare?

Maturità 2022, è arrivata la notte prima degli esami

“Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra, e un pianoforte sulla spalla… Come i pini di Roma la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra” cantava nel 1984 Antonello Venditti. Una canzone che ha fatto le fortune del cantautore e che ancora oggi, dopo quasi quarant’anni, è ancora amatissima dagli studenti, che non perdono occasione per dedicarla ad amici o ascoltarla proprio in prossimità dell’esame più atteso e temuto della propria vita. Quello di maturità è infatti un esame che rappresenta un vero e proprio snodo della vita, un punto cruciale dopo il quale niente sarà più come prima: proprio per questo motivo, si vive in maniera così particolare l’attesa di quella che sarà quella prova così importante per la propria carriera scolastica e non soltanto.

Ma tralasciando la bellissima canzone di Venditti, che da sempre fa compagnia agli studenti italiani che si apprestano a vivere l’esame di maturità, quali sono realmente i programmi per la notte prima degli esami dei maturandi? Cosa possono fare gli alunni che si apprestano a vivere questo giorno così importante?

Notte prima degli esami: cosa fare con i compagni

Cosa fare la notte prima degli esami con i compagni di classe e gli amici che hanno condiviso cinque anni così importanti, nei quali probabilmente ognuno ha attraversato momenti belli e altri difficili sui banchi di scuola ma allo stesso modo nella vita privata, con i primi amori, le delusioni, problemi personali e quei periodi che nonostante le difficoltà aiutano a crescere? I programmi per la notte prima degli esami possono essere dei più svariati: solitamente gli studenti amano riunirsi insieme per fare le ore piccole, chiacchierare, suonare e cantare insieme, magari aspettando insieme l’alba per poi recarsi insieme a scuola.

C’è chi invece preferisce fare qualcosa di più tranquillo, come una cena insieme, magari parlando di quelli che sono stati quei cinque anni così importanti per ogni studente. Chi ha la possibilità di andare al mare, sicuramente potrà approfittarne per passare sulla spiaggia quelle “ultime ore di libertà” la notte prima degli esami, magari strimpellando con la chitarra, cantando qualche bella canzone che possa per un momento lasciar libera la mente. Qualunque sia il programma per la serata, l’importante è lasciare da parte i libri per quella sera, dedicandosi a ripercorrere la bellezza del percorso fatto insieme.











