Blandamura vs Morrison/ Diretta streaming DAZN: orari, vincitore boxe al Foro Italico

La grande boxe oggi giovedì 11 luglio sarà protagonista a Roma e in particolare al Foro Italico con Blandamura vs Morrison e tanti altri match di spicco. L’evento denominato Roma Boxing Night animerà lo Stadio Nicola Pietrangeli: Roma con il supporto della Federazione Pugilistica Italiana ospiterà la quinta manifestazione frutto della joint venture tra Matchroom Boxing Italy, Opi 82 e Dazn, con l’obiettivo di riaccendere anche in Italia l’emozione e l’interesse per il pugilato. Saranno ben nove gli incontri internazionali in programma, sul ring saliranno alcuni tra i pugili italiani più interessanti. Il clou sarà dalle ore 21.00 e vedrà quattro incontri internazionali, di cui due con titoli in palio: il romano Emanuele Blandamura sfida il britannico Marcus Morrison per il vacante titolo silver dei pesi medi Wbc e sarà l’evento di cartello di questa Roma Boxing Night.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BLANDAMURA VS MORRISON

La diretta streaming video di Blandamura vs Morrison e più in generale della Roma Boxing Night sarà garantita da DAZN live e in modalità ‘on demand’ in Italia, Usa, Canada, Giappone, Spagna, Germania, Svizzera, Austria e Brasile. Gli appassionati di boxe dunque potranno collegarsi dalle ore 21.00 per seguire i principali match della serata con l’immancabile telecronaca del duo Duran-Pavesi, ma dobbiamo ricordare che non sarà disponibile una diretta tv “classica” della Roma Boxing Night.

BLANDAMURA VS MORRISON: IL MATCH CLOU

Dunque Blandamura vs Morrison sarà il pezzo forte della Roma Boxing Night. Il pugile classe 1979 nativo di Udine, Emanuele Blandamura, in carriera è stato Campione Internazionale WBC Silver dei Pesi Medi e anche campione dell’Unione Europea sempre nella stessa categoria. La sua è una carriera (con un record di 27 vittorie e tre sconfitte su 30 incontri da professionisti) certamente di buon livello, oggi però ci sarà per Blandamura la possibilità di fare un salto di qualità se saprà conquistare il vacante titolo silver dei pesi medi Wbc, che lo rimetterebbe in primo piano anche a livello internazionale dopo la sconfitta iridata contro Murata dell’aprile 2018. Alla bella età di 40 anni, Blandamura potrebbe dunque regalarsi una sorta di seconda giovinezza sportiva, naturalmente a patto di vincere il match di questa sera.



