Blink-182, in arrivo il nuovo album “One more time” dopo la reunion/ “Da fratelli ancora una volta…”

Blink-182, il nuovo progetto discografico che celebra il grande ritorno

Una delle band più seguite e apprezzate del panorama internazionale è tornata a condividere la bellezza della propria musica: stiamo parlando dei Blink-182. Il gruppo statunitense ha infatti appena lanciato un nuovo imperdibile album, “One more time”, che anticipa un tour che sicuramente attirerà milioni di fan in tutto il mondo. La notizia del nuovo progetto musicale si aggiunge al lieto evento della reunion della band; come racconta TgCom25, i Blink-182 sono tornati ai fasti di un tempo con la loro formazione ufficiale.

Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker – alias i Blink-182 – di nuovo insieme dopo oltre 10 anni per una reunion che ha già partorito un album denso di emozioni e stile inconfondibile: “One more time”. Come spiega il portale, il nuovo progetto discografico è stato lanciato dal singolo che dà il nome all’album e per la gioia degli appassionati conterrà ben 17 brani inediti.

Blink-182 dalla reunion suggellata dal nuovo album alla malattia di Tom DeLonge

Il titolo del nuovo album dei Blink-182, così come il singolo omonimo, sono una sorta di manifesto delle intenzioni della band. Il trio statunitense ha voluto celebrare all’insegna della musica la nuova reunion. “E da fratelli a sconosciuti ancora una volta, abbiamo visto tutto il mondo…”, recita così il brano prodotto da Travis Barker in collaborazione con Mark Hoppus e Tom DeLonge. Evidente l’entusiasmo degli stessi artisti nel poter vivere nuovamente insieme l’esperienza di girare i migliori palcoscenici del mondo per sbizzarrirsi a ritmo di musica.

La notizia della reunion dei Blink-182 e del nuovo progetto musicale non è solo una buona notizia per l’industria del settore e per i milioni di fan; si tratta infatti di un traguardo certamente importante anche per Mark Hoppus, punto cardine del trio statunitense. Come riporta TgCom24, il cantante e bassista della band ha di recente rivelato il difficile percorso alle prese con la malattia. Diverso tempo fa aveva infatti scritto sui social postando una foto in ospedale: “Ciao, un trattamento per il cancro per favore… questa malattia fa schifo e sono spaventato”.











