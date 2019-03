Blocco auto Roma, domenica ecologica/ 24 marzo stop traffico fascia verde: le deroghe

Domenica 24 marzo per cittadini della Capitale si appresta l’ennesimo blocco traffico auto per la rassegna della domenica ecologica: si tratta dell’ultimo appuntamento con divieto totale di circolazione, deciso dalla Giunta Raggi per provare a contenere le emissioni inquinanti e accresce la sensibilità ambientale anche nella città più caotica d’Italia. Il blocco prevede un divieto pressoché totale con le seguenti fasce orarie: dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, entro i confini della Ztl Fascia Verde definita dal Piano generale del traffico urbano (PGTU). Saranno comprese tutte le categorie di veicoli, inclusi i modelli diesel Euro 6: come spiega il Comune sul proprio portale, «Obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche». Sono come sempre previste dall’Amministrazione Raggi – che con questo blocco auto chiude il quinto appuntamento con le domeniche ecologiche nella stagione 2018-2019 – multe e sanzioni comminate dalla Polizia Locale di Roma Capitale che transiterà a campione nei vari punti di accesso alla Ztl della Fascia Verde.

CHI PUÒ CIRCOLARE NELLA DOMENICA ECOLOGICA

Sono ovviamente previste alcune deroghe al blocco totale delle auto, con alcuni veicoli che potranno comunque circolare anche all’interno delle fasce di stop della domenica ecologica romana: possono viaggiare tutti i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel, ma è prevista l’esenzione anche per le auto a benzina Euro6, mentre per i Diesel Euro6 vi sarà il blocco. Circolanti anche le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling. Oltre al blocco auto in tutta la Fascia Verde, per la domenica in arrivo sono previsti interventi anche sugli impianti termici della città: dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio. In ultimo, sempre questa domenica 24 marzo torna l’iniziativa dedicata a ciclisti e pedoni all’interno delle strade centrali di Roma: #ViaLibera vedrà una rete ciclopedonale di circa 15 km che sarà chiusa al traffico dalle 10 alle 18, libera da auto e smog attraverso le vie segnalate dal Comune «via del Corso, via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, via XX Settembre, Piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana, via Veneto».

