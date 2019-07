Blood & Treasure/ Anticipazioni del 10 luglio 2019: in Italia la serie della CBS

Blood & Treasure sbarca in Italia in prima visione tv nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 10 luglio 2019. Verranno trasmessi i primi tre episodi, dal titolo originale “The Curse of Cleopatra: Part I“, “The Curse of Cleopatra: Part II” e “Code of the Hawaladar“. Lo show è inoltre ideato da Stephen Scaia e Matthew Federman per la CBS, trasmessa per la prima volta nel maggio di quest’anno. Al centro della trama troviamo una ladro d’arte geniale ed un esperto di antichità brillante, che scelgono di unire le loro forze per catturare un terrorista. Impegnati nella caccia all’uomo, i due si ritroveranno tuttavia all’interno di una battaglia avvenuta nel Calcolitico in Medio Oriente, 2 mila anni prima. Senza considerare la difficoltà nel catturare Karim Farouk, l’egiziano che è riuscito a sopravvivere all’attacco di un drone e che ora sfrutta i tesori rubati per arricchirsi. I due protagonisti avranno vita dura per riuscire ad acciuffarlo, dato che l’egiziano sarà sempre un passo avanti a loro grazie alle sue numerose talpe. Nel cast si annovera invece Matt Barr per il ruolo di Danny, un ex agente dell’FBI e avvocato specializzato nel mondo dell’arte trafugata. Al suo fianco la ladra Lexi Vaziri, interpretata da Sofia Pernas, oltre all’ex collaboratore e contrabbandiere Simon Hardwick, ovvero l’attore James Callis. Farouk avrà invce il volto di Oded Fehr ed il suo personaggio avrà legami con Aiden Shawn, un trafficante d’armi con una doppia identità che si ritroverà suo malgrado ad aiutare i protagonisti. Il doppio ruolo è affidato all’attore Michael James Shaw. Infine Alicia Coppola nei panni della dottoressa Castillo, una delle più grandi esperte di Cleopatra nonché mentore di Danny. Quest’ultimo potrà inoltre contare sull’amico di lunga data Chuck Donnelly, un Monsignore interpretato da Mark Gagliardi.

BLOOD & TREASURE, ANTICIPAZIONI DEL 10 LUGLIO 2019

EPISODIO 1, “THE CURSE OF CLEOPATRA: PART I” – La dottoressa Castillo viene rapita dai terroristi in seguito ad un’importante scoperta sulle tombe di Cleopatra e Marco Antonio. Danny decide di reclutare Lexi per riuscire a salvarla, anche se la ladra lo ha incolpato in passato per la morte del padre. L’ex agente sceglierà inoltre di sfruttare un’asta a Roma per rapire Shaw, un intermediario dei terroristi che gli chiederà il pagamento di 2 milioni di dollari per fornirgli un contatto. Per un errore di Lexi tuttavia l’uomo riesce a fuggire indisturbato oltre il confine.

EPISODIO 1, “THE CURSE OF CLEOPATRA: PART II” – Nel ’42 alcuni soldati tedeschi rimangono intrappolati nella tomba di Cleopatra in modo misterioso. Nel presente, Shaw fugge ancora da Danny e Lexi e trova un acquirente che acquisti il suo antiquariato: Farouk. L’uomo verrà però ferito dall’egiziano proprio quando Lexi e Danny li sorprendono entrambi: l’ex agente però riuscirà a liberare anche la Castillo. Grazie al Monsignor Donnelly, i due scoprono inoltre che Shaw ha raggiunto Istanbul. L’uomo finisce inoltre nel mirino di uno dei sicari di Farouk e per un soffio non viene avvelenato.

EPISODIO 3, “CODE OF THE HAWALADAR” – L’egiziano non è l’unico bersaglio dei due protagonisti. Si scopre infatti che un ufficiale dei servizi segreti che Danny conosce da tempo potrebbe essere un suo affiliato. Per attirare Farouk a Parigi, Danny si spaccia per Shaw, ma viene salvato all’ultimo da Gwen. Grazie ad un detenuto però Danny scopre che Farouk è a Roma, ma Asim muore mentre cerca di proteggere Lexi prima che venga travolta da una granata. In base agli ultimi movimenti di Farouk, Danny conclude che i terroristi stanno cercando di riaccendere la guerra fra musulmani ed Occidente. Farouk però scopre tutto grazie alla sua talpa, la collega di Gwen.



