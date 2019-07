BLOOD & TREASURE/ Anticipazioni del 24 luglio 2019: una rivelazione inaspettata

BLOOD & TREASURE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi della serie Blood & Treasure, in prima tv. Saranno il sesto e il settimo, dal titolo “The Ghost Train of Sierra Perdida” e “Escape from Casablanca“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nella Baviera del ’44, i nazisti spostano Cleopatra in un rifugio segreto a causa dei bombardamenti. Nel presente, la Karlsson (Katia Winter) cerca le prove sula talpa di Farouk (Oded Fehr), mentre Danny (Matt Barr) intuisce che il terrorista si trova in Germania, a caccia di un castello dei nazisti. Intanto, Omar (Tony Nash) trova delle informazioni sul castello grazie ad una sopravvissuta, mentre Fabi (Antonio Cupo) trova una connessione fra Farouk e la squadra della Castillo (Alicia Coppola). Seguento le tracce del Circolo dell’Occulto nazista, Danny e Lexi (Sofia Pernas) trovano altri indizi sulla Resistenza che avrebbe attaccato il castello. Decifrato un codice segreto, i due raggiungono un caveau sotterraneo pieno di lingotti d’oro. Il sarcofago però è già stato prelevato da Farouk senza il coperchio in oro massiccio. Tornata in superficie, la ladra scopre però che il terrorista è stato preceduto da qualcun altro. Poco dopo, la donna viene rapita e Danny crolla da diversi metri di altezza, rimanendo intrappolato nei sotterranei.

Insospettito dal silenzio dell’ex federale, Reece (John Larroquette) riesce a raggiungerlo e trarlo in salvo. Nel passato, i nazisti spostano Cleopatra in una zona della Francia sotto il controllo del Reich. La Fratellanza crea una trappola per trasportare l’artefatto altrove, ma vengono tutti smascherati. Nel presente, Fabi convince Lexi a collaborare con la Fratellanza e convincere Danny ad aiutarli a stringere un accordo con Reece. Lo convince poi a farla partecipare ad un gala di Reece con la Svizzera, ma qualcosa va storto. Danny sorprende Lexi a fotografare gli artefatti preziosi e subito dopo Farouk assalta il convoglio per il trasporto, sostituendo i preziosi con dei falsi. Reece chiede però che la cosa rimanga segreta per non sollevare dei problemi internazionali. Danny però accetta la missione di Lexi e vola fino in Egitto per parlare con un funzionario locale incontrato durante il party. La ladra trova dei documenti nella sua cassaforte ed una lettera collegata alla morte del padre. Sabi però interviene con i suoi uomini e fa sparire tutto. Dopo numerose morti, la Castillo decide di interrompere la sua collaborazione con la squadra di Reece.

BLOOD & TREASURE, ANTICIPAZIONI DEL 24 LUGLIO 2019

EPISODIO 6, “THE GHOST TRAIN OF SIERRA PERDIDA” – Danny e Lexi scoprono che i nazisti si trovano a Casablanca, ma Gwen è pronta per tirare le somme per l’incidente accaduto in Spagna. I due risalgono poi ad un mafioso del posto, un certo Salim Le Mer, con cui cercano di fissare un incontro. Scoprono così che Carlo ha messo una taglia sulle loro teste. Quando riescono a trovare il sarcofago, Danny e Lexi scoprono che in realtà hanno solo l’involucro esteriore. A causa degli ultimi eventi, Danny iene arrestato con Omar e Carlo. Si scopre un altro dettaglio sulla morte del padre di Lexi.

EPISODIO 7, “ESCAPE FROM CASABLANCA” – I federali offrono a Danny un accordo: dovrà convincere il padre a trovare dei dipinti mancanti collegati ad una rapina avvenuta a Boston nel ’97. Patrick però si oppone e riferisce al figlio solo di visitare una casa d’infanzia. L’ex agente trova poi una foto della madre, ma verrà preso di mira dagli uomini di Farouk. Intanto, Gwen intuisce che Fabi sta facendo il gioco sporco.



