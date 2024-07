Il film Monica diretto da Andrea Pallaoro

Il palinsesto televisivo di Rai 3 prevede, per la seconda serata di sabato 27 luglio, a partire dalle ore 23:30, la messa in onda del film di genere drammatico Monica. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2022 grazie ad una co-produzione tra Stati Uniti d’America e Italia, con la partecipazione di Rai Cinema e la distribuzione che nel nostro paese è stata curata da Arthouse.

Il regista è Andrea Pallaoro, conosciuto per il film Hannah, con Charlotte Rampling, il quale si è occupato anche della stesura di soggetto e sceneggiatura in collaborazione con Orlando Tirado.

La protagonista è Trace Lysette, conosciuta per aver preso parte al film Le ragazze di Wall Street – Business is business, nel 2019, per la serie TV Transparent e per il docufilm di Netflix Disclosure. Completano il cast Adriana Barraza, Joshua Close, Emily Browning e Patricia Clarkson.

La trama del film Monica: una commovente storia di rappacificazione tra una mamma e una figlia transgender

In Monica viene raccontata la drammatica storia di una donna che ha dovuto fare i conti con una travagliato percorso interiore che le ha permesso di capire di voler cambiare sesso. Si tratta infatti di una persona transgender che ha dovuto affrontare il giudizio dell’opinione pubblica e soprattutto della propria famiglia, con cui ha sempre avuto un rapporto a dir poco burrascoso.

Queste difficoltà hanno portato Monica ad allontanarsi, andando a vivere a diversi chilometri di distanza dalla casa. Per tanti anni non frequenta più la propria città natale e soprattutto non ha contatti alcuni con la mamma e con il papà. Ad un certo punto però si vede costretta a ritornare, non appena viene a sapere che sua madre, affetta da tempo di una grave malattia, è ormai in fin di vita.

Non avendo il coraggio di abbandonare la mamma, decide di far ritorno nella cittadina e di occuparsi di lei, non facendole mancare nulla. Sarà questa l’occasione giusta per poter riallacciare un rapporto frettolosamente messo da parte da entrambe le parti.