Blue: il ritorno a Milano anticipa il nuovo singolo “My city”/ Le reazioni al “Greatest Hits Tour Live”

Blue segnano il sold out al ritorno sul palco di Milano: le reaction al “Greatest Hits tour”

Sale l’attesa dell’orecchio pubblico per il preannunciato nuovo singolo dei Blue, anticipato al “Greatest Hits tour” live a Milano, in un ritorno alla musica glorioso. Ebbene sí, il comeback dei Blue si registra con il doppio soldout del pieno di biglietti venduti alla coppia di date evento di concerto che vedono la musica dei “Fab 4” -Simon Webber, Duncan James, Lee Ryan e l’infortunato assente Antony Costa – tornare a suonare a Milano, al Fabrique, per il “Greatest Hits tour”. Si tratta del tour mondiale dei fantastici 4 originari dal Regno Unito che rivoluzionano l’educazione fisica del pop in musica con le loro hit, a partire dai primi anni ‘2000.

E nella setlist del doppio evento milanese del 14 e il 15 aprile 2024 andato il tutto esaurito, che via social regna in un tripudio di interazioni degli utenti di consenso, é inclusa anche My city. Si tratta nello specifico del preannunciato nuovo singolo pronto al rilascio dei Blue, che a sua prima firma Lee Ryan, la voce cristallina del gruppo britannico, dedica all’amata città di Londra.

Blue annunciano il nuovo singolo, “My city”

Il sentiment patriottico di appartenenza alla madrepatria contraddistingue da sempre la boyband Blue nel panorama delle stelle della musica. Basti pensare alla hit memorabile One love, tra le canzoni proposte dai Blue al Greatest world tour più apprezzate, che nei lyrics canta “for the city street”: “un amore é per le strade della città”.

Nel frattempo , a primafirma di Il sussidiario.net é possibile stilare la scaletta ufficiale dei due eventi milanesi del live comeback dei Blue al “Greatest Hits tour 2024:

All Rise

Heart And Soul

U Make Me Wanna

Haven’t Found You Yet

Paradise

Inedito

Inedito

Dance With Me

A chi mi dice / Breathe Easy

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Bubblin’

Fly By

My City

Curtain Falls

One Love

If You Come Back

Nel mezzo del tour mondiale non mancano all’appello delle ulteriori date italiane, come riprende un servizio esclusivo in onda sulle reti TV e streaming Rai di Tg1. I Blue sono attesi anche a Roma e Napoli, in Italia, quindi anche tra luglio e novembre 2024, possibilmente nella formazione al completo, ad avvenuta guarigione dall’infortunio di Antony Costa.

Tutto esaurito ieri a #Milano per i #Blue: una delle band più amate del pop britannico. E stasera si replica. #tg1 Emiliano Condò pic.twitter.com/bt64FjEkwP — Tg1 (@Tg1Rai) April 15, 2024













