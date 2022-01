Blue Monday, oggi è il giorno più triste dell’anno/ Storia e curiosità sul lunedì blu

Oggi ricorre il Blue Monday, il lunedì blu nonché giorno più triste dell’anno. Blu sta infatti ad indicare il termine triste, malinconico e depressivo, ed è una ricorrenza che si “festeggia” da qualche anno a questa parte. Non si tratta infatti di una festa secolare bensì di una giornata che è nata in concomitanza con la diffusione del marketing e della pubblicità. A crearla, in particolare, è stato Cliff Arnall, psicologo dell’università di Cardiff, che all’inizio degli anni Duemila decise appunto di individuare un giorno particolarmente triste per gli umori dell’essere umano, e dopo una complessa equazione scoprì che il terzo lunedì di gennaio sarebbe stato il giorno perfetto in tal senso.

A spiegarle il perchè di tale data, il fatto che il terzo lunedì di gennaio è un giorno che solitamente è molto freddo, nel pieno dell’inverno, e le vacanze natalizie sono ormai un solo ricordo visto che tutti hanno ricominciato a lavorare. Inoltre, i buoni propositi espressi per il nuovo anno si starebbero già dissolvendo, e ne deriverebbe quindi un quadro molto deprimente.

BLUE MONDAY: LA DIFFUSIONE GRAZIE A SKY TRAVEL

L’università di Cardiff prese però le distanze da tale teoria, definendola pseudoscienza, ma il mondo della pubblicità e del marketing decise invece di abbracciarla, imponendolo a livello mondiale. E così che nel 2005, come scrive Quotidiano.net, spinto dal canale tv di viaggi Sky Travel, prese il via ufficialmente il Blue Monday, con l’invito ad organizzare un viaggio per prendersi una pausa dalla malinconia e dalla tristezza.

Da quel giorno, ogni anno diventa un appuntamento sul calendario riconosciuto quasi in tutti i paesi al mondo, anche se in particolare nel Regno Unito e nei paesi anglosassoni. E così che anche oggi, lunedì 17 gennaio 2022, il Blue Monday è tornato in tendenza su Google: evidentemente c’è qualcuno che realmente condividere la teoria del professor Cliff Arnall, respinta invece dal suo ateneo.

