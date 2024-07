Il collettivo empolese non dimentica Pino D’Angiò: “Ci ha insegnato a vivere”

I Bnkr44 stanno vivendo un’estate da protagonisti grazie ai loro successi che risuonano nelle maggiori piazze d’Italia e nelle varie ospitate televisive. Da “Estate 80” a “Governo Punk”, passando per la mitica “Ma quale Idea”, la canzone che il collettivo empolese ha rilanciato assieme al maestro Pino D’Angiò al Festival di Sanremo, donando una seconda giovinezza artistica al celebre cantautore. “È stato un guerriero, ci ha insegnato ad amare la vita,” hanno detto i ragazzi dei Bnkr44, ancora scossi dalla recente scomparsa dell’artista. Probabilmente pregustavano un’estate di duetti al fianco del maestro, ma purtroppo la malattia non ha lasciato scampo al cantante.

Durante una delle ultime ospitate a Battiti Live, i Bnkr44 hanno ricordato D’Angiò, omaggiandolo con parole sincere e genuine. “Volevamo prenderci un momento per omaggiare e ricordare una leggenda e un uomo che a noi ha insegnato il valore della vita, dell’umiltà e della spensieratezza”, hanno detto.

Bnkr44, quanti impegni in questa lunga estate musicale!

“Perché Pino era così: ha sempre sorriso in faccia al diavolo, è sempre stato un guerriero e ci ha insegnato ad amare la vita nonostante il dolore. Soprattutto, ci ha insegnato a seguire sempre le nostre idee e a fare quello che ci pare senza ascoltare nessuno. Grazie, è stato un anno incredibile. Fai buon viaggio”, il ricordo dei Bnkr44. Un momento molto toccante che ha emozionato i giovani fan del gruppo e il pubblico del compianto D’Angiò.

Adesso, per il collettivo empolese, è il momento di riprendere in mano i propri impegni estivi in tutta Italia, coi concerti che si chiuderanno il 19 settembre al Circolo Magnolia a Milano.