Pino D’Angiò, perché non va in onda esibizione con Bnkr44?/ La scelta del Tim Summer Hits 2024

Pino D’Angiò, il comunicato ufficiale sull’ultima esibizione

I fan di Pino D’Angiò erano pronti a rivederlo sul palco in occasione dei Tim Summer Hits, in programma stasera su Rai 1, ma l’esibizione non verrà trasmessa in seguito alla morte del cantautore. Dopo la terribile notizia, si è deciso, in accordo con la famiglia, la casa discografica e la produzione dell’evento musicale, di non mandarla in onda stasera nel rispetto della memoria di Pino D’Angiò. Ricordiamo che il programma condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu è registrato, che sono state effettuate durante i concerti di inizio giugno in Piazza del Popolo, a Roma, quindi non è in diretta.

Bnkr44/ Da Sanremo 2024 a Radio Zeta con "Ma che idea": "Gasati di aver rivisitato pietra miliare"

Tra gli ospiti della seconda serata c’erano anche Pino D’Angiò e il gruppo Bnkr44, la cui esibizione era stata registrata lo scorso 12 giugno, ma non andrà in onda e il perché è stato spiegato dalla Rai. Non è mancato un omaggio, comunque, all’artista da parte della band che lo aveva portato sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione del Festival di Sanremo: infatti, sul palco di Battiti Live hanno ricordato il loro incontro e sottolineato il valore che ha avuto.

Bnkr44, chi sono?/ "Governo Punk ci rappresenta, parla della nostra realtà e di provincia"

Pino D’Angiò e Bnkr44: quando andrà in onda l’ultima esibizione

Per i fan di Pino D’Angiò ci sarà comunque occasione di vedere l’esibizione dell’artista con i Bnkr44 al Tim Summer Hits, perché stando alla nota che è stata diffusa negli ultimi minuti, si tratta di un rinvio. L’esibizione “andrà in onda nelle prossime puntate“, dunque si è preferito non mandarla in onda proprio all’indomani della morte del cantautore, in un momento così doloroso e delicato per la sua famiglia, attorno a cui si è stretta anche la Rai con il comunicato con cui ha annunciato perché l’esibizione di Pino D’Angiò e Bnkr44 non andrà in onda oggi su Rai 1 nella puntata di Tim Summer Hits.

Video Ufficiale canzone “Governo Punk” di Bnkr44/ Il brano "politico" presentato a Sanremo 2024

Una decisione che è stata apprezzata dai telespettatori, stando ai commenti con cui è stata accolta sui social. Anche Carlo Conti ha condiviso la nota ufficiale, rilanciata sui social pure dalla produzione di Tim Summer Hits, mentre Andrea Delogu in un post di lancio della serata pubblicato sul suo account Instagram ha riportato la decisione di “spostare la performance fatta con i Bnkr44 ad un’altra puntata“, rimandando alla nota ufficiale.

Nel rispetto della memoria di Pino D’Angiò, e in accordo con la famiglia, la casa discografica e #TimSummerHits, l’esibizione con i @bnkr44_ stasera non andrà in onda.@TIM_Official @RaiUno pic.twitter.com/pmgCzNXu9x — Rai (@Raiofficialnews) July 7, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA