Bnkr44: perché si chiamano così e vita privata/ Una tiktokter famosa ha conquistato il cuore di JxN?

Una scelta semplice e intuitiva: ecco perché i Bnkr44 si chiamano così

I Bnkr44 stanno vivendo un momento magico tra concerti ed eventi estivi e questa sera, venerdì 19 luglio, li vediamo impegnati al Tim Summer Hits. Interpellato sul significato del loro nome, il collettivo ha spiegato che è collegato alla data in cui hanno creato il gruppo, ovvero il 4 aprile. Da qui il numero 44, mentre il nome deriva dal fatto che si incontravano in un bunker, un luogo di ritrovo per molti giovani artisti di Empoli in cerca di ispirazione artistica.

Bnkr44/ L'omaggio al 'maestro' Pino D'Angiò e il dolore dopo la sua morte: "Ha sempre sorriso al diavolo"

Proprio grazie a quel posto magico, i Bnkr44 hanno trovato la via per arrivare al grande pubblico, anche grazie a Sanremo, dove hanno incantato con “Governo Punk” e con il ‘maestro’ Pino D’Angiò nel duetto “Ma quale Idea”. Dal palco dell’Ariston alle piazze estive il passo è stato breve per i Bnkr44, ora più che mai sulla bocca di tutti.

Pino D'Angiò, perché non va in onda esibizione con Bnkr44?/ La scelta del Tim Summer Hits 2024

I Bnkr44 sono fidanzati? I rumors su JxN: sarebbe fidanzato con la tiktoker Cecilia Cantarano

Abbiamo visto perché i Bnkr44 si chiamano così, ma cosa sappiamo della loro vita privata? In realtà poco o nulla, dal momento che il gruppo empolese tiene molto alla propria privacy. Dal mondo del gossip, tuttavia, è emersa un’indiscrezione su uno dei componenti del gruppo, JxN.

A quanto pare, secondo quanto riferisce il sito Biccy, il suo cuore apparterebbe alla tiktoker Cecilia Cantarano. Quest’ultima macina numeri da capogiro su TikTok, fa l’influencer ed è una content creator. Ad unirla a JxN dei Bnkr44 sarebbe stata la passione per la musica, ma anche un’indubbia alchimia e attrazione fisica. Dunque se saranno rose, fioriranno. Agli appassionati di gossip e cronache rosa non resta che rimanere alla finestra.

Bnkr44/ Da Sanremo 2024 a Radio Zeta con "Ma che idea": "Gasati di aver rivisitato pietra miliare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA