Bnkr44/ Da Sanremo 2024 a Radio Zeta con “Ma che idea”: “Gasati di aver rivisitato pietra miliare”

In questi ultimi tempi hanno compiuto passi da giganti, parliamo dei Bnkr 44 sempre più sulla cresta dell’onda con il brano Ma che idea, diventato virale dopo il duetto a Sanremo con Pino D’Angiò. “Siamo gasati di aver rivisitato una pietra miliare di un artista incredibile, “Ma quale idea” è una hit per tutte le generazioni. Pino è uno di noi, pieno di vita ed energia; e poi come noi toscani ha umorismo spigoloso, tagliente”, hanno detto entusiasti i ragazzi di Empoli in una bella intervista rilasciata di recente a Radio Italia.

A proposito di radio, questa sera venerdì 31 maggio i Bnkr44 tornano protagonisti a Radio Zeta Future Hits Live. Un evento a cui approcciano con grande entusiasmo e tanta voglia di divertirsi. D’altra parte il gruppo empolese è cresciuto, ha le spalle larghe per fronteggiare qualsiasi palco al meglio. “La nostra forza ogni volta che ci siamo trovati ad affrontare situazioni nuove e potenzialmente ansiogene è sempre stata la consapevolezza che c’era il collettivo a coprirci le spalle”, dicevano a Rolling Stones poco prima di salire sul palco dell’Ariston.

Bnkr 44, sempre più virali dopo il duetto con Pino D’Angiò

Era il momento in cui i Bnkr44 si apprestavano a conquistare un posto d’onore tra i “grandi” della musica italiana, affiancati nella serata duetti da un’icona come Pino D’Angiò. Da Sanremo Giovani a Sanremo il passo è stato breve, anche se i Bnkr44 avevano già provato “a scrivere per Sanremo, a cercare in tutti i modi di avere dei pezzi che in qualche modo ci sembrassero più adatti per il festival”.

“La verità, e questa è la lezione più grande che abbiamo imparato, è che cercare di adattarsi al contesto mettendosi i paletti giusti non porta a nulla di convincente”, hanno spiegato i Bnkr44, dopo aver conquistato il loro posto d’onore alla kermesse. Ma questa, ormai, è storia…

