Boateng, amicizia speciale con Zoe Cristofoli/ Theo Hernandez sarà d’accordo?

Kevin Prince Boateng, Theo Hernandez e Zoe Cristofoli. Un triangolo, come canta il grande Renato Zero, che forse nessuno aveva considerato. Ma facciamo un po’ di chiarezza, riportando le indiscrezioni raccolte dal settimanale Oggi ed in particolare dal noto giornalista esperto di gossip, Alberto Dandolo. Il Boa, recentemente trasferitosi al Monza, in Serie B, sarebbe in ottimi rapporti con la modella tutta curve e tatuaggi, Zoe Cristofoli, ma attenzione a non fantasticare troppo: “Il calciatore – si legge su Oggi – ha costruito in questi mesi una bella e tenera amicizia con la 24enne”.

Un’amicizia speciale ma non un’amore, visto che quello va a gonfie vele fra Zoe e Theo Hernandez, terzino sinistro francese di proprietà del Milan. Fatto sta che il gossip sta stuzzicando molto gli amanti della cronaca rosa, anche perchè Boateng si è da poco lasciato con Melissa Satta e la loro seconda separazione ha fatto molto rumore.

BOATENG E ZOE CRISTOFOLI: AMICIZIA SPECIALE. E LA SATTA SI GODE LA “SOLITUDINE”

I due hanno un figlio, il piccolo Maddox, e l’ex velina ha ribadito più volte negli ultimi giorni di essere single e di non avere alcuna relazione, preferendo restare da sola in questo periodo. Varrà lo stesso per Boateng? Chi lo sa, fatto qualcuno si sta domandando, o forse sarebbe meglio dire, starebbe insinuando, che il centrocampista offensivo del Monza possa essersi avvicinato molto a Zoe Cristofoli, rischiando di sottrarla a Theo Hernandez, ma al momento si tratta solamente di mere supposizioni, visto che nessuno dei due ha mai confermato tale ipotesi, anche attraverso i social. Tra l’altro fra la bella modella e il bravo calciatore sembrerebbe andare tutto a meraviglia, e non si intravedrebbero alcune crepe. E’ anche vero che nel mondo dello spettacolo mai direi mai… Cronaca rosa a parte, Boateng non sta affatto sfigurando con la casacca del Monza (dove tra l’altro gioca anche Mario Balotelli), e al momento ha disputato tredici partite segnando tre marcature e realizzando anche quattro assist.



