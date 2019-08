Boateng e Melissa Satta/ “Crisi? Non date retta a tutto quello che si dice”

Kevin-Prince Boateng ha scelto la Fiorentina anche per Melissa Satta. La moglie, con cui è recentemente tornato insieme dopo una crisi passeggera, ha avuto un ruolo decisivo nella scelta della sua nuova squadra. Lo ha confermato in un’intervista a La Nazione. «Io sono qui anche per merito di Melissa, potrei dire anche soprattutto, visto che a Firenze e nella Fiorentina mi sto trovando benissimo», ha dichiarato il centrocampista. Ed entrando nel merito del ruolo che ha avuto la modella nella decisione ha spiegato: «Ha avuto una voce importante in capitolo. È innamorata della città, la conosce bene, ha fatto il tifo per questa soluzione». A proposito, invece, delle voci riguardanti la loro crisi poi risolta: «Non date retta a tutto quello che scrivono». I tifosi della Fiorentina, dunque, possono aspettarsi la presenza di Melissa Satta al Franchi di Firenze. «Di sicuro, mi fa bene sapere che lei viene a vedermi. E credo farà bene a tutto lo stadio».

BOATENG, MELISSA SATTA… E FEDERICO CHIESA

Kevin-Prince Boateng ha svelato che poteva passare al Manchester United dopo l’esperienza al Milan. «Ma Ferguson poi si chiese: in che ruolo lo faccio giocare questo? Sapevo fare troppe cose, ma per lui nessuna in modo preciso. Il trasferimento sfumò, io poi mi sono dedicato ad un tipo di lavoro specifico». Sempre molto social, il centrocampista “stalkerizza” Federico Chiesa e lo “sfotte”. «Ragazzi davvero, non ho mai visto un giocatore così forte vestito così male…». Boateng è intenzionato a portare a fare shopping il fantasista della Fiorentina. «Ma parecchio eh, si veste in modo improbabile. Perché per il resto, mamma mia, che numeri ha… E fuori è un bravo ragazzo». Chiesa gli ha confidato che non può camminare in centro a Firenze perché le persone lo fermano in continuazione. Boateng se ne esce con una battuta: «Io gli ho risposto: che dovrei dire io, che mi conoscono in tutto il mondo, mica solo a Firenze come te … Insomma, scherziamo spesso». Sulle sue qualità però non scherza affatto: «Se avrà la testa giusta, potrà diventare uno dei tre giocatori più forti del mondo. Forse addirittura il più forte».

