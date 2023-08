Bob Geldof omaggia Sinead O’Connor/ “Era piena di una terribile solitudine e disperazione”

Bob Geldof e il dolce omaggio a Sinead O’Connor: le sue parole

Bob Geldof, frontman dei Boomtown Rats, ha reso omaggio alla cantante Sinead O’Connor in occasione di un concerto al Cavan Festival in Irlanda sabato. L’artista è venuta a mancare mercoledì in circostanze sospette; non sono state resi noti i motivi del decesso ma in molti pensano si possa essere trattato di suicidio.

Carol Maltesi, il killer Davide Fontana aggredito in carcere/ "Ferito a colpi di penna da compagno di cella"

Come riporta il Times, Geldof ha dichiarato: “Molte, molte volte Sinead era piena di una terribile solitudine e di una terribile disperazione. Era una mia grande amica. Stiamo parlando fino a un paio di settimane fa. Alcuni dei testi erano carichi di disperazione, disperazione e dolore e alcuni erano estaticamente felici. E lei era così“. La cantante ha mandato messaggi “carichi di disperazione, disperazione e dolore” all’artista irlandese nelle settimane prima della sua morte.

Incidenti oggi, 44enne morto ad Ancona dopo scontro moto-auto/ Una vittima anche a Musile

Geldof sul gesto di O’Connor contro il Papa: “Un po’ estremo”

Come riporta il Times il cantante irlandese è anche entrato nel merito del gesto di Sinead O’Connor che, al Saturday Night Live nel 1992, ha strappato la foto di Papa Giovanni Paolo II: “Ha strappato la foto del Papa perché mi ha visto strappare una foto di John Travolta in Top Of The Pops. È stato un po’ più estremo che fare a pezzi la fottuta discoteca – fare a pezzi il Vaticano è tutta un’altra cosa – ma in realtà più corretto, avrei dovuto farlo“.

E ancora: “Sinead viveva lungo la strada da me e Gary, il chitarrista della band che è morto circa sei o sette mesi fa, siamo letteralmente lungo la strada. Siamo stati amici fino in fondo. Aveva firmato con la stessa piccola etichetta discografica con cui avevo firmato, io stesso da ragazzo, aveva lo stesso manager e cose del genere, quindi c’è una grande connessione lì” ha affermato il leader dei Live Aid.

Telescopio Euclid, le prime immagini inviate sulla Terra/ Foto incredibili e “ipnotiche”

© RIPRODUZIONE RISERVATA