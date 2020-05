Bob Kulick, chitarrista dei Kiss è morto/ Il fratello Bruce: “ho il cuore spezzato”

Pubblicità

Lutto nel mondo della musica per la morte di Bob Kulick, considerato il quinto componente dei Kiss. Il chitarrista aveva collaborato con la band newyorchese soprattutto in studio ed era considerato un membro del gruppo fondamentale. Bob Kulick si è spento a 72 anni e ad annunciare la sua scomparsa è stato il fratello Bruce, chitarrista solista dei Kiss dal 1984 al 1996. Bruce Kulick ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del fratello scomparso scrivendo un messaggio pieno di dolore per la sua morte. “Ho il cuore spezzato di dover condividere la notizia della scomparsa di mio fratello Bob Kulick. Il suo amore per la musica e il suo talento di musicista e produttore dovrebbero sempre essere celebrati. So che ora è in pace, accanto ai nostri genitori, e me lo vedo lassù che suona la sua chitarra più forte che mai“, ha scritto.

BOB KULICK MORTO, L’ADDIO DEI KISS

A dire addio a Bob Kulick sono stati anche i Kiss. La band ha ricordato il chitarrista sui social dedicandogli un messaggio di addio. “Abbiamo il cuore spezzato. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Kulick in questo momento difficile”, hanno scritto gli altri componenti della band. Anche i fans della band lo stanno ricordando sui social con foto, video e messaggi. Bob Kulick ha dedicato tutta la sua vita alla musica. Oltre ad aver collaborato con i Kiss, infatti, ha suonato la chitarra per il disco omonimo Michael Bolton (1983) del musicista Michael Bolton e per Lou Reed in Coney Island Baby (1976).





