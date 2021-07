Bob Sinclair/ Dallo streaming in lockdown si torna dal vivo al Battiti Live 2021

Anche quello di Bob Sinclair è stato senza dubbio un anno particolarmente positivo. Il dj più famoso al mondo, durante il periodo di pandemia dal suo studio in Francia proponeva dirette streaming ed iniziava a suonare facendo ballare tutti i followers che lo stavano seguendo. È stato un periodo di chiusura forzata, ma di apertura e riapertura per il dj che ha riscoperto il gusto e il sapore della sua musica proprio come agli inizi della sua carriera.

Inoltre, l’artista ha avuto modo, come dirà lui stesso, di riflettere sui comportamenti odierni e di godersi i momenti che viviamo: “Sono andato a riguardare tutte le feste che ho fatto negli ultimi 20 anni, e durante la presentazione di uno dei miei album notai che la gente ballava, non stavano a riprendere la serata, ma si godevano il momento, e non come succede adesso che si sta in comunità per far vedere agli altri dove siamo”. L’anno di Bob Sinclair, però, non si riduce a dirette in internet e la riscoperta dei suoni che lo hanno portato al successo.

Infatti, l’artista francese ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo “We could be dancing”, che rappresenta un vero e proprio omaggio alla musica e alla cultura degli anni ottanta e vuole essere un messaggio di speranza dopo tutto quello che abbiamo affrontato in questo lungo periodo di pandemia. “Sono molto legato agli anni ’80, a quello stile di vita, alla moda e soprattutto alla musica di quel decennio. Amavo tantissimo la musica “Italodisco” e ‘We Could Be Dancing’ è un omaggio a quello stile di musica rivisto in chiave moderna ma è soprattutto un messaggio di speranza in questo momento in cui i club sono purtroppo ancora chiusi a causa della pandemia – e poi aggiunge – I riferimenti sono quelli degli anni ’80, all’inizio ascoltavo l’hip-hop, poi ho deciso di tirare fuori citazioni da grandi successi degli anni ’80 che poi hanno creato il mio suono”.

Bob Sinclar:”Raffaella ha incarnato la gioia, ha portato avanti delle vere battaglie”

Nelle scorse settimane, invece, il dj francese Bob Sinclar aveva commentato la morte di Raffaella Carrà, ricordando ancora una volta l’influenza che quegli anni, (’70 e ’80) hanno avuto sulla sua carriera. Sinclair con la Carrà aveva realizzato la versione remix di “Far l’amore” e da quel momento tra i due è nato un fortissimo legame di amicizia. Ad alcuni quotidiani italiani, il dj aveva raccontato del primo incontro con la Carrà e della proposta che le aveva fatto per realizzare il brano. Incontro avvenuto durante una cena nella quale Raffaella Carrà era rimasta positivamente colpita dalla proposta. Da quel momento è nata la loro amicizia.

“Raffaella ha incarnato la gioia, ha portato avanti delle vere battaglie, quella per le donne, per i gay, ed è per questo che io la considero una persona vera. Ha utilizzato la fama per fare cose buone – ha spiegato – Raffaella creava una famiglia, restava fedele. Abbiamo iniziato a lavorare assieme e, allo stesso tempo anche a parlare molto: la chiamavo per sapere come stesse, mi parlava dei suoi progetti e mi chiedeva cosa ne pensassi: eravamo in un rapporto di grande confidenza”. Per quanto concerne il suo nuovo singolo, il dj lo porterà nel suo tour da girovago in questa estate, oltre ad essere disponibili sulle piattaforme autorizzate. In Francia e, lentamente in tutto il resto d’Europa, si ritorna a ballare all’aperto, ripartono i concerti e Sinclair non vede l’ora di scatenare nuovamente il suo pubblico. Tanto per iniziare i dj suonerà, insieme ad altri nomi importanti nella scena musicale, il prossimo 25 Luglio ad Olbia, in un maxi concerto sul palco galleggiante del Water World Music Festival. Dopo, Sinclair inizierà il suo toru tra Francia, Marocco, Croazia e Svezia.



