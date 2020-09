Bob Sinclar/ “Discoteche? Spero possano riaprire presto, ora nuova cover in italiano”

In esclusiva per RTL 102.5, il re dei dj Bob Sinclar è intervenuto oggi a Viaradio, nel digital space con Francesco Fredella per parlare telefonicamente del suo sogno nel cassetto. “Che i club vengano di nuovo aperti”, ha commentato. Il suo desiderio, dunque, è che le discoteche possano tornare il prima possibile a ciò che erano prima del Coronavirus e della nuova chiusura, quindi Sinclar si augura di poter presto tornare a vedere la gente ballare e divertirsi liberamente: “Mi piacerebbe che tutto torni alla normalità, che finisca questo brutto momento. Spero che si possa tornare al mondo precedente, quando eravamo tutti più liberi”. Ma qual è invece il suo sogno sul piano professionale? “Mi piacerebbe realizzare un singolo con Bruno Mars“, ha dichiarato, spiegando che si tratta di un artista che stima. “Hai il suo numero?”, ha scherzato il popolare dj facendo sorridere i conduttori del digital space di RTL 102.5. Oltre al nuovo singolo che sta già andando molto bene, Bob Sinclar ha poi rivelato il suo progetto futuro: “Adesso voglio svelarvi una bomba: la mia nuova canzone s’intitolerà “Ho capito che ti amo”, una nuova cover dopo “A far l’amore comincia” che era un omaggio alla Carrà e all’Italia”, ha rivelato. Si tratterà ovviamente di un’altra cover in stile electro e cantata in italiano e che uscirà a breve.

BOB SINCLAR PROTAGONISTA DELLA PARTITA DEL CUORE

Bob Sinclar sarà tra i protagonisti della speciale edizione della partita del cuore, l’evento benefico in onda stasera su Rai1. Prima di allenarsi in vista del match, il dj amato da molti giovani in tutto il mondo, ha voluto poi svelare il suo menù tutto italiano in questo suo viaggio lampo in Veneto: “Pasta al ragù. Appena sono arrivato a Verona è la prima cosa che ho fatto”. L’artista ha poi voluto riavvolgere il nastro dei ricordi parlando della sua infanzia e dei sogni che aveva nel cassetto: “Da giovane volevo fare il calciatore, ma non avevo talento. Ho iniziato a mettere i dischi nei club e poi ha funzionato tutto al contrario. Stasera giocherò e sarò centrocampista”, ha commentato. Prima di congedarsi, il famosissimo dj ha voluto lanciare un appello ai giovani e non, ed in generale a coloro che vogliono far musica, affinché non possano mai perdere l’entusiasmo: “difficile vivere grazie alle proprie passioni, ma non è impossibile. Serve sacrificio, la strada è lunga. Non si arriva in pochissimo tempo. Ai giovani consiglio di auto prodursi”.



