Bobby Solo a Sanremo 2024?/ “Ho presentato 3 brani ad Amadeus, evidentemente non valgono abbastanza”

Bobby Solo parla di Sanremo: “Amadeus sceglie bene”

Bobby Solo, ospite a Bella Ma’ di Pierluigi Diaco, ha dato un suo punto di vista sui 27 Big in gara a Sanremo scelti da Amadeus: “Lui sa scegliere bene e ogni volta fanno 18 milioni di audience. A me piacerebbe ogni tanto vedere delle ragazze con una chitarra acustica o una rock. Mi piacerebbe una cosa meno classica“.

E ancora: “Quest’anno ho presentato 3 brani ad Amadeus, però evidentemente non valgono abbastanza…non saranno buoni. Siamo tanti che vorremmo andare a Sanremo come quando c’è un concorso alle Poste Italiane o alla Fiat. ” Sulla televisione popolare l’artista dichiara: “La televisione è informazione, quindi è importante. Ma se fossi io a dirigere per evitare di buttare un po’ giù farei vedere le cose brutte che purtroppo accadono, e un po’ di cose belle. ”

Bobby Solo: “Quando suono e canto mi sento benissimo”

L’artista, ai microfoni di Bella Ma’: “Anche io subisco la terapia della musica. Quando suono e canto mi sento benissimo. Quando, invece, non posso mi sento triste. In casa ho uno studio molto piccolo dove suono.” ha dichiarato Bobby Solo che, sempre nella trasmissione di Diaco aveva, settimane fa, elogiato i Maneskin.

Sono molto bravi, fanno un rock dal vivo. Adesso la musica molte volte è registrata, ci sono molte cose che sono fatte in pre-produzione. Loro sono completamente dal vivo, come ai tempi preistorici Elvis, Little Richards, o come i Deep Purple, i Led Zeppelin, gli Who. Quindi sono molto onorato e felice che loro portano nel mondo la musica italiana con il suono del rock. Non ho avuto il piacere di incontrarli ma mi piacerebbe anche aprire un loro spettacolo”.

