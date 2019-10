Bobo Vieri papà bis: Costanza Caracciolo è incinta/ Dopo Stella, un’altra femmina?

La famiglia Vieri si allarga. Dopo la nascita della piccola Stella che spegnerà la sua prima candelina il prossimo 18 novembre, Bobo Vieri starebbe per diventare papà per la seconda volta. La bellissima Costanza Caracciolo, infatti, sarebbe nuovamente incinta e la conferma arriverebbe dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola. Nelle immagini del magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex velina bionda di Striscia la Notizia sfoggia un pancino sospetto mentre si concede una passeggiata con il marito e la loro primogenita. Secondo il settimanale Chi, la Caracciolo avrebbe superato i tre medi di gravidanza, quelli più difficili, e starebebbe aspettando una bambina. Per Stella, dunque, arriverà una sorellina? Da parte della coppia, l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato anche se i fans sperano che lo scoop di Chi sia vero.

BOBO VIERI E COSTANZA CARACCIOLO, SECONDO FIGLIO IN ARRIVO

Ai microfoni di Verissimo, ad annunciare l’intenzione di allargare la famiglia, erano stati proprio Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. «Lavori in corso, una volta al mese ci impegniamo per allargare la famiglia», hanno dichiarato nello studio di Silvia Toffanin. Lo scoop di Chi, dunque, confermerebbe la volontà della coppia di dare una sorellina o un fratellino a Stella. Nonostante il magazine diretto da Signorini punti sul secondo fiocco rosa, Vieri non nasconde la voglia di avere anche un figlio maschio. “Se dovesse arrivare un maschietto vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare ”, ha confessato l’ex calciatore a Verissimo. Il 2020, dunque, porterà nuovamente la cicogna in casa Vieri?

