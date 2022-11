Bollette gas -12.9% ad ottobre/ Arera: “Ma fra novembre e gennaio risaliranno, +20%”

Le bollette del gas, come già anticipato negli scorsi giorni, hanno registrato un forte calo per il mese di ottobre, ma attenzione a quello che accadrà nelle prossime settimane, quando potrebbero subire un ulteriore rialzo. A comunicarlo è stata Arera, l’agenzia pubblica che fissa le tariffe dell’energia, specificando che la riduzione della bolletta del gas di ottobre è stata del 12.9%: “Le bollette saliranno del 20-25% fra novembre e gennaio – ha però precisato Stefano Besseghini, numero uno dell’agenzia – per il 2023 l’andamento sarà piatto”. La spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole, leggasi periodo 1° novembre 2021 e il 31 ottobre 2022) è stata di circa 1.702 euro, una crescita del 67% rispetto agli stessi 12 mesi precedenti, quindi dal novembre 2020 all’ottobre dell’anno successivo.

Per quanto riguarda i prezzi attuali, la CMEMm, acronimo di componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti che sono ancora in regime di tutela, è pari a 78.05 euro per megawattora, la media dei prezzi rilevati durante il mese appunto appena trascorso. Nel caso in cui la bolletta ricevuta avesse ancora il vecchio valore CMEMm, sulla prossima bolletta verrà calcolato il ricalcolo con il valore effettivo comunicato nelle scorse ore, quindi più basso.

BOLLETTE DEL GAS IN FORTE CALO A OTTOBRE: GLI AIUTI PREVISTI DAL DECRETO

Va ricordato infine che, come previsto nel decreto Aiuti Bis, per tutto il quarto trimestre dell’anno 2022, Arera ha deciso di azzerare gli oneri generali di sistema anche per quanto riguarda il settore gas, con l’aggiunta della riduzione dell’iva sul gas al 5%.

E’ inoltre stato confermato fino al 31 dicembre 2022, il potenziamento del bonus sociale per il gas, rivolto a tutte le famiglie che hanno un Isee fino a 12mila, soglia che sale fino a 20mila euro per le famiglie numerose. I bonus vengono erogati direttamente in bolletta a tutte le famiglie che ne hanno diritto, basta che appunto rientrino nell’Isee di cui sopra per l’anno che volge alla conclusione.

