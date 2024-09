Entro il 30 settembre 2024 le bollette gas sono in ulteriore offerta. La proroga è la tradizionale “Placet in deroga”, che prevede di lasciare al vendita la mera componente fissa di commercializzazione. A darne una spiegazione è il presidente di Arera Stefano Besseghini.

Secondo Besseghini:

Si darà più tempo ai clienti di esercitare una scelta maggiormente informata e consentire una partecipazione più attiva alle dinamiche del mercato libero. La Placet in deroga, infatti, consente ai clienti di confrontare facilmente le condizioni contrattuali ed economiche.

Bollette gas: i rischi del mercato libero

Con l’arrivo del mercato libero le bollette del gas potrebbero ottenere dei rincari importanti. Fino al 30 settembre 2024 però, sussisteranno delle nuove offerte che potranno durare fino al 2025, con tanto di differenze tra la “Placet in deroga” e la “Placet ordinaria“.

Con quella “ordinaria” il venditore ha la facoltà di applicare una commissione variabile di commercializzazione rispetto alla sola componente “fissa”.

Sarà obbligo del venditore inviare ai cliente una comunicazione scritta evincendo le differenze e condizioni economiche tra le varie offerte. In fase di rinnovo – alla prima bolletta utile – non dovrà esserci alcuna comunicazione (salvo una differenziazione delle condizioni economiche pattuite inizialmente).

Placet in deroga

Per i clienti che rientrano nella categoria “non vulnerabile” per tutto il 2025 rimane valida l’offerta prevista dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente. La placet in deroga, aiuta i consumatori finali a passare (in modo tutelato) al mercato libero.

Il presidente di Arera, Stefano Besseghini, sostiene che questo intervento è indispensabile per informare i clienti e permettere una partecipazione più attiva e soprattutto chiara e trasparente.

Il funzionamento della placet in deroga è semplice: l’Autorità definisce delle condizioni economiche precise, ma la componente fissa annuale (Pfix) viene stabilita dal venditore. L’offerta viene garantita soltanto a chi non ha ancora effettuato il passaggio al libero mercato.

La validità dell’offerta Bollette gas sarà di 12 mesi e partirà dall’1° gennaio 2025.