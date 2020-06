Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 26 giugno: continua il calo dei malati

Appuntamento alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, venerdì 26 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri è stato registrato un nuovo aumento di casi positivi legati al focolaio annotato alla Bartolini di Bologna: +47 contagiati rispetto a mercoledì, bilancio totale di 28.351 infettati dall’inizio dell’epidemia. 4 i nuovi decessi – 3 residenti in provincia di Bologna e 1 in provincia di Ferrara – totale di 4.249 vittime. +49 le guarigioni per un totale di 23.034, mentre i malati effettivi sono 1.068 (-6). -1 ricoverato in terapia intensiva, totale 11, -3 ricoverati negli altri reparti Covid, totale 114. 943 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei casi positivi su base provinciale, riportato da Regione Emilia Romagna: 4.540 a Piacenza (+1), 3.642 a Parma (+3, tutti asintomatici da screening regionali), 5.000 a Reggio Emilia (+1, sintomatico), 3.945 a Modena (nessun nuovo caso), 4.832 a Bologna (+37, di cui 30 asintomatici e 7 sintomatici, come detto tutti in gran parte legati a situazioni individuate in precedenza); 403 casi positivi a Imola (nessun nuovo caso); 1.019 a Ferrara (+1). I casi di positività in Romagna sono 4.970 (+4), di cui 1.040 a Ravenna (nessun nuovo caso), 957 a Forlì (nessun nuovo caso), 789 a Cesena (+3, tutti asintomatici) e 2.184 a Rimini (+1 asintomatico).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, IL PUNTO DI BONACCINI

Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente Stefano Bonaccini ha fatto il punto della situazione sul rientro a scuola in programma a settembre: «Stiamo lavorando perché la didattica avvenga in aula, in presenza. Al governo abbiamo chiesto soprattutto due cose, il personale necessario, docente e non docente, e le risorse finanziarie per partire davvero in sicurezza. La nuova scuola richiederà più spazi e lezioni su più turni, la gestione degli ingressi, trasporti adeguati, i controlli. Qualsiasi soluzione, anche la migliore, deve poter marciare su gambe solide, altrimenti rischia di essere tutto inutile».

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, a Il Resto del Carlino ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus in Emilia Romagna, in particolare sull’alto numero di asintomatici: «No, il risultato dipende dalla grande capacità di individuarli e di tracciamento. Resto ottimista, ma anche prudente sull’evoluzione futura del virus, se continueremo ad adottare le norme che abbiamo imparato nel lockdown: distanziamento sociale, mascherine e lavaggio delle mani».



