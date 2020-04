Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 30 aprile

Pubblicità

Bollettino coronavirus in Emilia Romagna, alle ore 17.30 appuntamento con la conferenza stampa del commissario Sergio Venturi per gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza sanitaria. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +263 casi positivi e +40 morti (19 uomini e 21 donne), che hanno portato il totale a 25.177 contagiati e 3.512 decessi. Buone notizie per quanto riguarda i guariti, saliti a 9.803 (+263), con 2.762 clinicamente guariti e 7.041 guariti a tutti gli effetti. Continuano a scendere il numero dei ricoverati: -2 in terapia intensiva e -47 negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.993 a Piacenza (75 in più rispetto a ieri), 3.144 a Parma (22 in più), 4.613 a Reggio Emilia (20 in più), 3.630 a Modena (21 in più), 3.977 a Bologna (80 in più), 375 le positività registrate a Imola (9 in più), 918 a Ferrara (9 in più). In Romagna sono complessivamente 4.527 (27 in più), di cui 981 a Ravenna (3 in più), 880 a Forlì (3 in più), 676 a Cesena (4 in più), 1.990 a Rimini (17 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: MASCHERINE OBBLIGATORIE DAL 4/5?

In attesa del bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, giovedì 30 aprile 2020, ci si interroga sulla Fase 2 ed in particolare sulle mascherine. Come riporta Il Resto del Carlino, non è da escludere che i dispositivi di protezione diventino obbligatori già a partire da lunedì. Anche se, evidenzia il giornale, a 50 centesimi non le vuole vendere nessuno. Notizia delle ultime ore è la richiesta da parte della Regione, in accordo con Veneto e Lombardia, di un fondo di 800 milioni di euro per le Fiere.

Pubblicità

«La richiesta al Governo prende le mosse dal perdurare della crisi sanitaria determinato dal Covid-19, che ha colpito soprattutto le tre regioni italiane leader nel settore fieristico. Realtà queste che rappresentano da sole il 65% dell’attività fieristica in Italia e oltre il 75% delle manifestazioni internazionali e che a partire dal febbraio scorso hanno visto la totale cancellazione degli eventi programmati nel 2020, con un danno stimato per le solo tre realtà regionali di oltre 700 milioni di euro e di oltre un miliardo se si considera anche l’indotto», si legge nella nota.



© RIPRODUZIONE RISERVATA