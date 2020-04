Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta video conferenza stampa 13 aprile

Bollettino coronavirus Emilia Romagna, tra pochi minuti il commissario Sergio Venturi in conferenza stampa per gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza sanitaria e gli ultimi dati, aggiornati al 13 aprile 2020. Come vi abbiamo raccontati, ieri sono stati registrati 463 casi positivi e 83 decessi (45 uomini e 38 donne) in più, che hanno portato il totale a 20.098 contagiati e 2.654 morti.

Questi i casi per Provincia: 3.100 a Piacenza (37 in più rispetto a ieri), 2.531 a Parma (19 in più), 3.849 a Reggio Emilia (84 in più), 3.087 a Modena (76 in più), 2.854 a Bologna (116 in più), 343 a Imola (6 in più), 616 a Ferrara (36 in più). In Romagna sono complessivamente 3.718 89 in più), di cui 801 a Ravenna (12 in più), 661 a Forlì (19 in più), 550 a Cesena (29 in più), 1.706 a Rimini (29 in più). Inoltre, Venturi ha reso noto l’arrivo di 100 occhiali protettivi, 120 camici chirurgici, 600 tute e 200 visiere di protezione, 490.000 mascherine chirurgiche, 160.000 mascherine ffp2 e 15.000 tamponi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: NASCE IL COVID INTENSIVE CARE

Nelle scorse ore è arrivato un altro importante annuncio: l’Emilia Romagna è diventata Hub nazionale per la terapia intensiva. Come spiegato dai colleghi de Il Resto del Carlino, il Covid Intensive Care prevede una rete di terapie intensive con 146 posti letto: «Guardiamo al futuro, questa rete rimarrà a disposizione per affrontare eventuali, diverse necessità sanitarie che richiedano il ricorso alla terapia intensiva e sub-intensiva», le parole del governatore Stefano Bonaccini.

Ma non solo: i 146 posti letto saranno anche a disposizione di tutta Italia. «Ne siamo orgogliosi», ha ribadito Bonaccini, che ha ricordato come le aperture siano previste tra maggio e giugno: «Si tratta di rimodulare ed estendere reparti esistenti e di realizzare tensostrutture adeguate in prossimità di ospedali», ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini. «L’Emilia-Romagna indica la strada giusta da seguire. Perchè alla costruzione del domani dobbiamo lavorare da subito, per farci trovare sempre pronti, e dobbiamo farlo con tutte le energie», ha concluso il ministro Roberto Speranza.



