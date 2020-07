Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 22 luglio

La situazione negli ultimi giorni in Lombardia è decisamente migliorata con il bollettino coronavirus di domenica che ha segnato finalmente quota “zero vittime”, mentre nella giornata di ieri è “solo” una la persona positiva al Covid-19 ad essere deceduta in tutte le strutture lombarde: al netto della guardia da tenere sempre altissima, i numeri iniziano ad essere confortanti su più voci del bollettino epidemiologico del giorno. Ieri si è registrato l’aumento di una vittima su 16.797 da inizio pandemia, mentre sono stati solo 34 i nuovi contagiati in 24 ore (di cui 15 debolmente positivi e 13 asintomatici trovati con test sierologici) sul totale complessivo di 95.582. Sono ancora malati “attivi” 7.010 persone in tutta la Lombardia, con 71.775 persone invece guarite (69.807 del tutto, 1968 dimessi, +174 rispetto a ieri) mentre sono solo 21 i ricoveri in terapia intensiva e 151 nei reparti Covid-19. L’incremento di tamponi è stato però esiguo (5.973) rispetto alla media normale, con l’incremento dei casi per provincia che vede Milano la più “colpita” con +9 contagi sui 34 regionali, seguono Brescia (+7), Bergamo (+6), Sondrio (+3), Monza (+2), Pavia (+2), +1 per Lodi, Varese, Mantova, 0 nuovi contagi a Como e Lecco.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, INCHIESTA DIASORIN

Mentre la Regione Lombardia, in attesa della nuova conferenza stampa in diretta video streaming attorno alle 16.45 e del successivo nuovo bollettino coronavirus per gli aggiornamenti di giornata, si appresta a varare nuove misure economiche di contrasto alla crisi Covid-19, nuovo capitolo sul fronte test sierologici si apre oggi con l’indagine a carico dei vertici dell’ospedale San Matteo di Pavia e della società Diasorin. La Procura della Repubblica di Pavia, nel corso dell’inchiesta sul bando senza gara assegnato il marzo scorso alla società farmaceutica per lo sviluppo rapido dei test sierologici nel pieno della pandemia, ha indagato i vertici del San Matteo e di Diasorin con diverse perquisizioni domiciliari e locali nei confronti di vari soggetti indagati per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato. Come riporta il procuratore aggiunto Mario Venditti nella nota stampa, «sembrerebbe che sia stata favorita, a discapito di altre potenziali concorrenti, la società piemontese di rilevanza internazionale – Diasorin S.p.a. – operante nel settore delle biotecnologie, trasferendo ad essa tutti i risultati delle attività di ricerca e sperimentazione effettuate dalla Fondazione Irccs San Matteo di Pavia, nel settore dei test sierologici per la diagnosi di infezione da Covid-19». La Regione Lombardia per il momento non è coinvolta nell’inchiesta e di recente il Consiglio di Stato si era già pronunciato contro la sentenza del Tar che aveva sospeso la collaborazione dei test San Matteo-Diasorin per via dell’inchiesta sviluppatasi oggi col nuovo capitolo d’indagine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA