Dpcm 7 settembre, nuovo decreto Covid/ Mascherine, tamponi, bus: le regole da domani

Come aveva anticipato settimana scorsa nella doppia informativa al Parlamento il Ministro della Salute Roberto Speranza, dal 7 settembre sarà in vigore il nuovo Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) con le regole anti-Covid in buona parte confermate del precedente decreto coronavirus del 7 agosto 2020. Come anticipato da Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, il nuovo Dpcm che il Premier Conte firmerà nelle prossime ore avrà valenza fino al 30 settembre prossimo: tra le regole principali, resta l’obbligo di sottoporsi a tampone per il rientro da 16 Paesi considerati a rischio, con una concessione in più. Di fatto, «chi si trova all’estero potrà rientrare in Italia per raggiungere la persona con cui ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente». Non ci sarà invece alcun allentamento – come definito ieri dal Premier Giuseppe Conte al Forum di Cernobbio – per discoteche, stadi, concerti e locali da ballo, anche se resta escluso un nuovo lockdown «I numeri continuano ad essere non trascurabili ma non siamo più davanti all’esplosione della pandemia. Ci siamo strutturati con un sistema di monitoraggio che ci permetterà di intervenire in modo mirato e circoscritto». Il ricongiungimento delle coppie internazionali viene ora permesso dal nuovo Dpcm, nello specifico «è consentito l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva» (fonte CorSera da stralci del Dpcm).

TAMPONI E SCUOLA: COSA CAMBIA NEL NUOVO DPCM

Croazia, Grecia, Malta, Spagna e altri 12 Paesi vedono ferma anche nel nuovo Dpcm la regola imposta dall’ordinanza Speranza del 12 agosto scorso: il rientro vede l’obbligo di tampone o nelle 72 ore precedenti all’arrivo in Italia, o nelle 48 ore successive. «In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora», ribadisce il nuovo decreto Covid firmato dal Premier Conte. In vista del rientro a scuola, valgono le intese siglate da Stato-Regioni sui pareri del Cts: la capienza degli autobus sale all’80% con obbligo di mascherina e distanziamento, mentre in classe tutti gli studenti che hanno più di 6 anni dovranno indossare la mascherina sempre salvo in momenti di staticità (ovvero seduti al banco distanziato dal vicino). Discoteche e stadi restano chiusi, con il Ministro Speranza che lavora in triangolazione con Spagna, Francia e Germania per trovare un’intesa sulla riapertura graduale degli eventi sportivi solo una volta stabilizzata la curva dei contagi e superata la “boa” della ripresa delle scuole. «Obbligo dalle ore 18 alle 6 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea o occasionale», ribadisce ancora il Dpcm n merito all’ordinanza Speranza del 16 agosto sulle discoteche-locali sul suolo nazionale.



