Bollettino coronavirus Lombardia 11 gennaio/ 3mila ricoveri, tasso positivi al 20,3%

La crescita del numero di ricoveri e terapie intensive pone la Lombardia in una posizione in potenza molto scomoda per possibili cambiamenti di colore nelle prossime settimane: il bollettino coronavirus prodotto ieri da Regione Lombardia mostra un aumento di 17.581contagi, un tasso di positività al 20,3%, 7.436 guariti-dimessi e purtroppo 38 morti (35.403 il totale da inizio pandemia).

BOLLETTINO CORONAVIRUS 11 GENNAIO/ Ministero Salute: 2 milioni di positivi in Italia

In attesa dei nuovi dati in arrivo questo pomeriggio 11 gennaio, sono i numeri in aumento nelle strutture ospedaliere a rappresentare un campanello d’allarme per il territorio: 2.999 i ricoverati in area medica (+112), 246 le terapie intensive (+2), con un numero di persone al momento positive al tampone Covid che è cresciuto in Lombardia fino all’attuale 519.212.

Bollettino vaccini covid oggi 11 gennaio/ 116.2 mln di dosi somministrate in totale

CORONAVIRUS LOMBARDIA, RISCHIO ZONA ARANCIONE

Con gli ultimi dati forniti dal bollettino Agenas del 9 gennaio scorso, la situazione per la Lombardia in termini di “cambio fascia” è alquanto delicata: attualmente in zona gialla, la Regione amministrata da Fontana e Moratti segna al momento il 16% come tasso di occupazione in terapia intensiva e 28% per l’area medica. Le soglie per il passaggio in zona arancione, lo ricordiamo, vedono le rianimazioni al 20% e i ricoveri ordinari al 30%, dunque non così lontane dalla situazione attuale, specie con un aumento così veloce nelle ultime settimane. Allo stesso tempo, se si è registrato lo scorso 4 gennaio il possibile superamento del “picco” dei contagi, nel giro di qualche giorno dovrebbe giungere anche quello dei ricoveri, con possibili discese nei numeri e conseguente attenuazione dell’emergenza sulla pressione ospedaliera: probabilmente la zona arancione potrà arrivare (con regole sostanzialmente uguali se non per le persone non vaccinate che non potrebbero a quel punto uscire fuori dalla Regione, ndr) ma eventuali rischi di lockdown generalizzati con zone rosse è uno scenario al momento molto più in là di ogni più pessima previsione. Non ne è convinto l’epidemiologo Carlo La Vecchia, professore di Statistica alla Statale di Milano: per l’esperto, il passaggio in arancione è certo ma non è neanche escluso lo scenario peggiore, «Il problema non è solo come proseguirà la diffusione di Omicron e quando ci sarà il picco: dobbiamo ragionare sul fatto che ora vediamo il ricovero di chi si è contagiato la scorsa settimana, e questa progressione continuerà ancora», ha spiegato a “L’Eco di Bergamo”.

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO LOMBARDIA CORONAVIRUS 10 GENNAIO/ 61 morti e 17.581 casi, positività 20%

© RIPRODUZIONE RISERVATA