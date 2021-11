Bollettino coronavirus Lombardia 7 novembre/ Tasso positivi 0,8%, no zona gialla

Se l’Italia non rappresenta il pericolo maggiore in Europa per l’emergere della quarta ondata di coronavirus, la Lombardia a sua volta è uno dei territori con più basso indice di contagio e tasso di positività rispetto alle altre Regioni.

In attesa del nuovo bollettino Covid in arrivo come sempre nel pomeriggio alle ore 17 assieme ai dati nazionali, i dati emersi sabato mostrano una crescita di 823 contagi con 4 morti (34.198 da inizio pandemia) e con un tasso di positività che resta fisso allo 0,8% a fronte dei 94.445 tamponi processati nelle ultime 24 ore. In lieve calo i ricoverati in terapia intensiva (-1, 47 i posti totali occupati) e nei reparti Covid (-4, 332 totali). Per quanto riguarda le province e la diffusione del contagio a livello territoriale in Lombardia, sono 286 i positivi segnalati a Milano, 60 a Bergamo, 99 a Brescia, 45 a Como, 35 a Cremona, 16 a Lecco, 22 a Lodi, 26 a Mantova, 81 a Monza, 31 a Pavia, 21 a Sondrio e 52 a Varese.

Bollettino vaccini Covid 7 novembre/ “No problemi 4^ ondata con più terze dosi”

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL PUNTO DI MORATTI SUI VACCINI

Per questi dati e per l’andamento in generale del coronavirus in Lombardia nelle ultime settimane – complice un’alta campagna vaccini, tra le migliori d’Italia – la Regione amministrata da Attilio Fontana non rischia la zona gialla neanche per la prossima settimana. Con 34 casi su 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni l’incidenza non si avvicina neanche lontanamente, per fortuna, alla soglia limite per la zona gialla (50): inoltre, per decreto dovrebbero esserci più del 10% di posti occupati in terapia intensiva e 15% nei reparti Covid, entrambi i dati lombardi sono ben al di sotto di queste soglie. Nel suo consueto report settimanale sui canali social, la vicepresidente di Regione Lombardia (nonché assessore a Welfare e Sanità) Letizia Moratti ha spiegato il motivo di dati così positivi per la regione più colpita dall’inizio della pandemia Covid: «Se in Europa siamo relativamente un’isola felice lo dobbiamo all’alta percentuale di lombardi che si sono vaccinati, se lo resteremo dipenderà dall’adesione alla campagna per la terza dose e dal rispetto delle regole. Continuiamo ad agire come una comunità solidale e consapevole».

Bollettino coronavirus Italia 7 novembre/ Ministero Salute: 4^ ondata, 93k positivi

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 6 NOVEMBRE/ +843 casi, ricoverati in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA