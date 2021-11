Report anticipazioni 5 novembre/ Streaming video: Lombardia, la zona rossa ignorata

Nuovo appuntamento questa sera, alle ore 21.10, con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci e in onda su Rai3. Le prime anticipazioni del programma di oggi, lunedì 8 novembre 2021, segnalano un ritorno sul dossier pandemia, in particolare sulla “soppressione” del materiale redatto dai ricercatori Oms della sede di Venezia, in cui veniva denunciata l’esistenza in Italia di un piano pandemico vecchio, datato 2006, e mai aggiornato, e le bugie della Cina sui primi contagi e gli errori della stessa Organizzazione mondiale della sanità.

La puntata di Report di questa sera prevede inoltre un’inchiesta sulla criminalità organizzata. Dove finiscono i soldi delle mafie? Il programma di Ranucci ha provato a cercare una risposta attraverso la storia di un imprenditore calabrese: “Potrebbe essere lo schema di riciclaggio più imponente della storia italiana”, quanto anticipato in anteprima. E ancora una riflessione sul mondo degli atleti italiani che hanno deciso di vivere all’estero, in particolare nel Principato di Monaco e in Svizzera, mete preferite per chi sposta la residenza fiscale…

REPORT 5 NOVEMBRE: IL DOSSIER PANDEMIA

L’inchiesta più importante della serata di Report, come dicevamo, chiamerà in causa anche i giorni difficili di marzo 2020, l’alba della pandemia che ha cambiato il mondo. In particolare, la squadra di Sigfrido Ranucci tornerà sulla mancata zona rossa in Lombardia con un documento inedito: i funzionari di Regione Lombardia, infatti, chiamarono direttamente Hans Kluge, responsabile di Oms Europa, per chiedere aiuto. In una telefonata definita drammatica, Luigi Cajazzo, braccio destro dell’ex assessore al Welfare Gallera, chiese di intervenire sul governo italiano per far fare la zona rossa. Intervento restrittivo arrivato solo qualche giorno più tardi, a causa dell’aumento esponenziale di ricoverati in terapia intensiva. Ebbene: l’Oms decise di non decidere, come confidato dal conduttore di Report questa mattina ai microfoni di Agorà.

Il 7 marzo 2020 la regione Lombardia, che non aveva preso alcuna misura restrittiva efficace in tempo, lanciava un disperato SOS. Chiedeva l’ intervento della OMS per spingere il governo nazionale a far chiudere la Regione. Ma l’ente di Ginevra preferì lavarsene le mani pic.twitter.com/YHEnhND2nN — Report (@reportrai3) November 6, 2021

REPORT, DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

La nuova puntata di Report di Sigfrido Ranucci, andrà in onda alle ore 21:10 su Rai 3. Pertanto, potrà essere seguita in diretta tv, ma è disponibile anche in video streaming cliccando qui. Infatti, è a disposizione la piattaforma RaiPlay per pc, tablet e smartphone, che peraltro poi può essere usata per rivedere la puntata.

