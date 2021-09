Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 settembre/ “Altra settimana in zona bianca”

Fra poche ore scopriremo il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, quello di oggi, venerdì 10 settembre 2021. L’appuntamento è attorno alle ore 17:30, classico orario in cui verrà appunto comunicato il report aggiornato che fotografa l’andamento della curva pandemica in quella che resta la regione più falcidiata dal covid. La Lombardia sta però reggendo meglio di altre zone d’Italia l’impatto con questa quarta mini ondata, e fino ad oggi i dati non sono mai stati preoccupanti, così come traspare anche dal bollettino di ieri, quando i contagi emersi sono stati 663 su 51.315 tamponi processati.

Bene il tasso di positività, pari all’1.2% e ancora al di sotto della media nazione, mentre i nuovi morti da covid sono stati purtroppo due. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva, +3 in 24 ore portandosi a quota 58, mentre la crescita in area medica è stata di 9 pazienti, per un totale pari a 395 allettati nei nosocomi lombardi. A livello provinciale, infine, sono 222 i casi di Milano fra città e zone limitrofe, con 89 a Varese e 84 a Brescia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 SETTEMBRE, IL PUNTO DI FONTANA

Numeri positivi che permetteranno alla regione di rimanere un’altra settimana in zona bianca, così come comunicato nella giornata di ieri da parte del presidente regionale, Attilio Fontana: “Anche la settimana prossima la Lombardia sarà in zona bianca – le parole rilasciate alla trasmissione “Orario Continuato” in onda su Telelombardia.

Fontana ha spiegato che i dati lombardi sono “assolutamente buoni”, ed ha poi lodato la campagna di vaccinazione: “Grazie alla vaccinazione stiamo tornando ad ‘essere normali’, a recuperare il tempo perso e a fare tutte ciò che facevamo prima della pandemia anche se bisogna convincere ancora più persone a vaccinarsi. Oggi registriamo un’adesione pari all’87 degli aventi diritto. Nel residuo 13 per cento ci sono coloro che non possono essere vaccinati per patologie e chi per scelta non lo ha fatto fino ad oggi”.

