Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 ottobre/ Solo 54 in T.I., positività 0.4%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, lunedì 11 ottobre, verrà comunicato dopo le ore 17:00 odierne e certificherà l’evoluzione della pandemia di covid nella regione che più è stata falcidiata dal virus in questi quasi due anni, ma che nel contempo, dall’aprile scorso, ha saputo rialzare la testa grazie ad una campagna di vaccinazione condotta in maniera impeccabile. Il nuovo bollettino verrà emesso dopo le 17:00 di oggi, nel frattempo, ridiamo uno sguardo veloce al report comunicato ieri, quando i nuovi contagiati sono stati in totale 278 a fronte di 56.718 tamponi processati, sia antigenici quanto molecolari.

IppocrateORG, rete di medici che cura Covid con acqua e zenzero/ Vaia: "È una truffa"

Il tasso di positività continua a viaggiare su numeri ottimi, ieri pari al 0.4 per cento, mentre a livello di decessi si segnalano altri 2 vittime per covid, il che porta il totale dei morti dal 20 febbraio 2020 pari a 34.085. Negli ospedali, infine, troviamo attualmente 54 persone in terapia in terapia intensiva, i casi più gravi, e dato in diminuzione di 3 unità rispetto alla precedente comunicazione, mentre in area medica il dato segnala 333 allettati, cifra che è diminuita di 6 pazienti.

Bollettino vaccini covid oggi 11 ottobre/ 86.2 mln di somministrazioni, 43.2 immuni

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 OTTOBRE: IL PD IN PIAZZA CONTRO NO VAX E FORZA NUOVA

Intanto nella giornata di ieri si è tenuto sul piazzale della Camera del Lavoro a Milano, il presidio delle forze democratiche e antifasciste, fra cui anche il Partito Democratico della sezione del capoluogo meneghino, alla luce delle violente manifestazioni che si sono tenute sabato scorso in quel di Roma, con infiltrazioni di Forza Nuova e di No Vax.

Ecco la nota diffusa dal Pd milanese a firma della segretaria metropolitana Silvia Roggiani: “Dopo i gravissimi fatti di ieri, con l’assalto alla sede nazionale della Cgil, a cui va la nostra piena solidarietà, non si può restare in silenzio. Un attacco squadrista, guidato da esponenti di Forza Nuova e del movimento no vax, inaccettabile. Un atto intollerabile e preoccupante dei tempi bui che stiamo vivendo. Non arretreremo di mezzo centimetro di fronte ai fascisti, continueremo a resistere, sempre. Forza Nuova va sciolta immediatamente”.

Locatelli "85% vaccinati una dose, 80% con 2"/ "Da scuola nessun impatto su epidemia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA