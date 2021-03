“Lombardia zona rossa dal 15 marzo”/ Fontana “Spero sia l’ultimo sacrificio”

Il monitoraggio Iss del 12 marzo segnala un aumento dell’indice Rt e sono previsti diversi cambi di colore. Uno dei dati certi è che la Lombardia diventerà zona rossa a partire dal 15 marzo: i dati sul contagio della regione hanno fatto scattare l’allarme e quindi ci sarà il cambio di fascia con misure più restrittive.

Pochi minuti fa è arrivata la conferma del governatore Attilio Fontana: «La Lombardia purtroppo si prepara a diventare zona rossa. Ce lo dicono i dati, pur contenuti dalle scelte prese la settimana scorsa che sono servite a rallentare il virus». Fontana ha poi sottolineato di augurarsi che questo «sia l’ultimo sacrificio chiesto ai cittadini», considerando l’arrivo imminente dei vaccini necessari per fare partire la campagna vaccinale di massa.

LOMBARDIA ZONA ROSSA DAL 15 MARZO 2021

Lombardia in zona rossa, una decisione inevitabile secondo Fabrizio Pregliasco. Il direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera ha parlato di una situazione oggettivamente troppo rischiosa, considerando che solo nel Bresciano le terapie intensive sono occupate al 90%: «Il passaggio al rosso dalla prossima settimana dovrebbe agevolare la campagna vaccinale, al netto dei problemi logistici e di forniture: qualsiasi manuale di virologia dice che quando si vaccina bisognerebbe “chiudere tutto” per togliere terreno al virus». Pregliasco ha poi aggiunto sulla campagna vaccinale: «Quando potremmo vedere un cambiamento in positivo? Molto dipende dai tempi della vaccinazione di massa; in questo momento concentrerei gli sforzi per concludere le vaccinazioni di tutte le categorie fragili; e appena possibile somministrerei alla fascia 70-79, sempre molto colpita dall’infezione».



