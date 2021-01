Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 15 gennaio: Regione in zona rossa

Appuntamento attorno alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, venerdì 15 gennaio 2021. Come vi abbiamo raccontato, ieri la Regione ha reso noti 2.587 nuovi casi positivi su oltre 28 mila tamponi processati, con la percentuale dei positivi sui test effettuati salita al 9%. Superata quota 26 mila decessi (+72 rispetto a mercoledì), mentre il conto dei guariti ha raggiunto 426.098 persone. In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+6), in ribasso i ricoverati negli altri reparti Covid (3.614).

Questo il bilancio di nuovi contagiati per provincia: 638 nuovi casi positivi in provincia di Milano (di cui Milano città 275), 109 in provincia di Bergamo, 365 in provincia di Brescia, 213 in provincia di Como, 72 in provincia di Cremona, 95 in provincia di Lecco, 45 in provincia di Lodi, 212 in provincia di Mantova, 124 in provincia di Monza e Brianza, 232 in provincia di Pavia, 97 in provincia di Sondrio e 315 in provincia di Sondrio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Lombardia odierno, registriamo le novità che arrivano direttamente da Roma: a partire da domenica la Regione tornerà in zona rossa. Rt a 1,25 decisivo per questa decisione, grande rabbia dal governatore Attilio Fontana: «È una punizione che la Lombardia non si merita: mi ha detto che farà fare ancora dei controlli».

Manca solo l’ufficialità per il ritorno della Lombardia in zona rossa, ipotesi che aveva già preventivato il virologo Fabrizio Pregliasco ai microfoni di Leggo, in particolare in riferimento alla situazione delicata di Milano: «L’Rt, l’indice di contagiosità, è sicuramente sopra l’1, fino a ieri vicino all’1,25; salgono poi i ricoveri per Covid e le terapie intensive sono oltre la soglia critica del 30%. Inoltre, la prima spia d’allarme che si è accesa è la risalita delle richieste di soccorso al 118».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 14 GENNAIO 2021

#Bollettino di #RegioneLombardia con i #dati di #coronavirus di oggi 14 Gennaio 2021 pic.twitter.com/B2o7cfdLCV





