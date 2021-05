Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 maggio/ Altri 106 posti letto liberati

E’ tutto pronto per il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, sabato 15 maggio 2021. Nel report odierno, come ogni giorno da più di un anno a questa parte, scopriremo quanti saranno i nuovi casi, quindi le vittime e la situazione negli ospedali. Anche il bollettino di ieri ha confermato per l’ennesima volta negli ultimi giorni la tendenza alla decrescita in Lombardia, con 1.160 nuovi contagi emersi a fronte di 44.005 tamponi processati, per un tasso di positività del 2.6%, in linea con i dati nazionali.

Anche in Lombardia stanno migliorando continuamente i numeri degli ospedali, con 2.251 persone al momento ricoverate per covid in degenza normale (-100), e altre 441 invece nei reparti di terapia intensiva degli ospedali regionali (dato in calo di 6 unità). A livello provinciale, infine, Milano registra 298 contagiati, Brescia 148 e Bergamo 129.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 MAGGIO, LE PAROLE DI FONTANA

Numeri decisamente positivi grazie ad una campagna di vaccinazione che sta proseguendo in maniera decisamente spedita, e che a breve scatterà anche per i più giovani, così come da date ufficiali comunicate ieri dalla regione. A riguardo il governatore lombardo, Attilio Fontana, ha ringraziato tutto il suo staff e la Protezione civile parlando de “la più grande campagna di sanità pubblica mai organizzata nel nostro Paese, mettendo a disposizione capacità, serietà ma anche la loro serenità”.

E ancora: “La Lombardia per prima ha scelto di unire l’aspetto sanitario a quello dell’emergenza, favorendo la sinergia tra le forze della sanità e quelle della Protezione civile. E’ stata la mossa più importante presa all’inizio della campagna vaccinale e ha consentito di organizzarla al meglio facendo leva sulle forze migliori della nostra regione. Con orgoglio vediamo che questo modello è stato ripreso a livello nazionale”. Quindi Fontana ha concluso l’invito ad avere più doso: “Ci vorrebbero più dosi per poter concludere con la massima urgenza questa campagna vaccinale”.

