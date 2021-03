Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 marzo/ 2.200 casi fra Milano e Brescia

Attorno alle ore 17:00 di oggi, lunedì 15 marzo 2021, scopriremo il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, il nuovo report con tutti i dati aggiornati, leggasi contagi, morti, ricoveri ospedalieri, tasso di positività e via discorrendo. Ieri il report ha evidenziato per l’ennesima volta come la Lombardia sia la regione con più contagi, visto che sono stati 4.334 i nuovi positivi emersi a fronte di 45.013 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 9.6%. Milano si conferma la provincia con più casi, 1.231, ma Brescia continua a registrare livelli preoccupanti, leggasi 1.048 nuovi casi, con Monza che invece segue a quota 517.

Bene invece Sondrio, con soli 14 positivi emersi, con Lodi a quota 73. Una Lombardia che da oggi entrerà nuovamente in zona rossa, con numerose restrizioni introdotte, a cominciare dalla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili, ma anche parrucchieri e centri estetici, oltre ovviamente al divieto di spostamenti non soltanto fra comuni ma all’interno degli stessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 MARZO, IL MONITO DI CARTABELLOTTA

Intanto sulla questione Lombardia è uscito allo scoperto Cartabellotta, numero uno della Fondazione Gimbe, tinktank milanese, che attraverso i microfoni di Fanpage ha spiegato: “Questo spostamento al lunedì da un lato è stato fatto con le migliori intenzioni perché l’obiettivo era quello di dare alla gente il tempo per organizzarsi e mettere in fila le cose, se poi questo si è trasferito in un “liberi tutti” prima della chiusura ha di fatto avuto un effetto boomerang. Le intenzioni della politica sono più che buone ma se poi questo comporta una sfrenata corsa nelle ultime 48 ore è evidente che questo diventa una leva di accelerazione del contagio”. E ancora: “Dopo l’introduzione dei colori delle regioni noi abbiamo iniziato una lenta e graduale discesa. Durante i mesi delle regioni a colori c’è stato un grande problema: la permanenza di una regione in un colore è stata sempre troppo breve. Il caso della Lombardia è emblematico. Siamo arrivati a 382mila positivi. Non è che i colori non funzionino, è stato errato il sistema di ingresso e di uscita. La permanenza di una regione in quel colore è troppo breve e quindi dopo le riaperture poiché il virus circola molto dopo tre settimane si è punto a capo”.

