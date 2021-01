Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 gennaio/ Tasso di positività all’8%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Lombardia con il nuovo bollettino coronavirus di oggi, sabato 16 gennaio 2021. Fra le ore 17:00 e le 18:00 di questa sera verranno comunicati i nuovi dati riguardanti quella che resta la regione più colpita dall’epidemia da quasi un anno a questa parte. Scopriremo quindi quanti sono stati i nuovi contagi, le vittime e la situazione ospedaliera, una giornata che segue le nuove misure restrittive previste nel Dpcm in vigore da domani 17 gennaio, che ha decretato la regione di Fontana come zona ad alto rischio, quindi di colore rosso.

Intanto rivediamo brevemente il bollettino coronavirus di ieri, quando sono emersi 2.205 casi su 26.535 tamponi processati, con un tasso di positività in decrescita all’8.3%. Diminuiscono anche i decessi, ieri 68 contro i 72 di giovedì, per un totale di 26.094 vittime dallo scorso 21 febbraio. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, si registrano 2 ricoveri in meno in terapia intensiva (totale 466) e -13 in meno invece in degenza normale (3.601 il computo aggiornato).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA “NON OCCUPATE LETTI DI TERAPIA INTENSIVA CON NO-COVID”

E in attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, il coordinamento dei reparti di terapia intensiva ha inviato una lettera alla Regione in cui è stato chiesto di non occupare letti di rianimazione per curare pazienti non-covid, e nel contempo di essere pronti a riattivare ben 500 posti in più nel giro di 48 ore, notizia riportata ieri dal Corriere della Sera. Un allarme che giunge alla luce di una possibile terza ondata di coronavirus, che secondo gli specialisti potrebbe arrivare a breve, in scia alla seconda, e che possa far schizzare verso l’alto i contagi e di conseguenza anche i ricoverati più gravi. Stando a quanto specificato nella lettera, il 22 novembre scorso è stato raggiunto il picco di quasi mille ricoveri in terapia intensiva, e ad oggi il dato è di circa la metà, anche se i numeri sono di fatto stabili ormai da un paio di settimane a questa parte, chiaro indizio di come la curva pandemia non stia flettendo più verso il basso. Il documento riservato dal Corriere della Sera è stato in seguito smentito con replica ufficiale della Regione. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 15 GENNAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA