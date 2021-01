Fontana vs Governo su Lombardia zona rossa/ “Punizione non meritata” ma Brusaferro…

La Regione Lombardia sta per entrare in zona rossa, ma il governatore Attilio Fontana non è d’accordo con questa decisione e attacca il governo. “Ho appena parlato con il ministro Speranza, è una punizione che la Lombardia non si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli”, ha dichiarato a margine della presentazione del progetto “Smarter Italy” per l’innovazione dei Comuni italiani. Fontana ha aggiunto che pertanto le scuole non riaprono, riferendosi alle superiori e alla recente sentenza del Tar. “Ma io sono molto critico. Ho fatto presente a Speranza che c’è qualcosa che non funziona nei conti, come vengono fatti e nella determinazione dei parametri”. Il presidente della Regione Lombardia si è dunque mostrato molto critico non solo nei confronti del sistema elaborato dagli esperti, ma anche sui parametri su cui si basa. Fontana, dunque, ritiene sia necessaria una revisione da parte del governo. “Oggettivamente siamo in una fase in cui stiamo migliorando i numeri eppure c’è il rischio che si entri in zona rossa”. Sulla polemica è intervenuto anche Matteo Salvini: “Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa”, ha twittato il leader della Lega.

🔴#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!🔴 Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa…! Guido Guidesi (Lega), nuovo assessore allo Sviluppo economico della Lombardia: “Decisione ASSURDA da parte del Governo che avrà conseguenze drammatiche per il…” pic.twitter.com/jyu9fGVJnm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 15, 2021

FONTANA VS GOVERNO, BRUSAFERRO SU LOMBARDIA ZONA ROSSA

Attilio Fontana contesta apertamente il passaggio della Regione Lombardia in zona rossa. “I cittadini si sono comportati tutti molto bene e sinceramente la zona rossa è estremamente penalizzante”, ha dichiarato il governatore, che ha poi pubblicato il video del suo intervento su Facebook. Fontana tira poi in ballo la questione dell’indice Rt: “Il vero problema è che il conteggio dell’Rt è una cosa estremamente opinabile e poi si riferisce a dati vecchi e se c’è stata un’evoluzione, di questa non si tiene conto”. Pertanto, Fontana si dice “molto cauto nella valutazione dei dati ed epidemiologica”, d’altra parte è anche netto: “Onestamente credo che la Lombardia non si meriti il rosso”. Pertanto, ha chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza di rivalutare la situazione. Questi gli ha detto che contatterà il Comitato tecnico scientifico per questo. Non si è fatta attendere la replica di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che ha presso le difese del governo e del lavoro degli esperti: “Le valutazioni del rischio non sono classifiche, giudizi e pagelle, ma analisi dei dati condivisi con le Regioni. Usiamo strumenti condivisi, normati, per garantire la tutela delle comunità. I dati sono accessibili e la modalità di calcolo è pubblica”, ha detto nella conferenza stampa sul monitoraggio settimanale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA