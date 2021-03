Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 marzo/ “Zona rossa anche ad aprile”

Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia verrà emesso questa sera; anche oggi, martedì 16 marzo 2021, scopriremo quindi gli ultimi dati sul contagio in quella che resta la regione più falcidiata dal covid da più di un anno a questa parte. I dati di ieri (qui il report completo), raccontano di altri 2.185 nuovi contagi a fronte di 21.605 tamponi analizzati, con un tasso di positività in linea con gli ultimi giorni pari al 10.1%.

Ginevra Bompiani/ “Traduzioni Gorman a giovani nere? Si traduce lingua non il colore”

Nel contempo sono stati segnalati altri 79 morti a causa del coronavirus, per un totale di vittime da inizio emergenza pari a 29.229. I guariti/dimessi sono in totale 546.761, dato in crescita di 6.430 unità, mentre nelle terapie intensive il bilancio fra ingresso e uscite è ancora una volta in negativo, con +14 posti letto occupati per un totale di 728 unità. Non va meglio in degenza normale dove invece il saldo è stato di 121, per un totale di 6.198 pazienti ricoverati nei vari nosocomi regionali. Milano registra 658 nuovi contagi fra città e provincia, con Brescia a quota 431, e Monza a 373.

Cartabia vs giustizialismo: “serve meno carcere”/ “Presunzione d'innocenza è diritto”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 16 MARZO, IL MONITO DI BERTOLASO

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Guido Bertolaso, ex numero uno della Protezione Civile nonché consulente della regione Lombardia, che parlando ai microfoni di Radio Uno ha ammesso: “Credo nel piano vaccinale del Governo Draghi che punta a somministrare le dosi a tutti entro settembre, raggiungendo dunque la soglia di 500.000 vaccinazioni al giorno. Da noi in Lombardia, ad esempio, da aprile ne faremo 120.000 ogni 24 ore”. Vaccini in aumento ma la Lombardia rischia di rimanere ancora a lungo in zona rossa, anche dopo le festività di Pasqua: “La zona rossa resterà anche dopo Pasqua: aprile sarà ancora un momento di difficoltà ma alla fine del mese se vengono fatti i vaccini si vedrà davvero la luce in fondo al tunnel”. Bertolaso ha aggiunto e concluso con un’iniezione di ottimismo, come già specificato negli scorsi giorni: “Pfizer manderà altre dosi e il vaccino Johnson&Johnson aiuterà notevolmente, avremo tutto quello che ci serve”.

Matrimonio lampo a New York/ Nella Cappella dell'amore ci si sposa in due minuti

Pubblicità

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 15 MARZO





© RIPRODUZIONE RISERVATA