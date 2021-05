Bollettino coronavirus Lombardia, dati 17 maggio/ +990 pazienti guariti/dimessi

Dopo le 17:30 di oggi verrà comunicato il bollettino coronavirus della Lombardia con tutti i dati aggiornati ad oggi, lunedì 17 maggio 2021. Così come nel resto d’Italia, anche nella regione governata da Fontana i dati stanno migliorando in maniera progressiva, e come si evince dal bollettino di ieri (che potete leggere qui), in Lombardia sono emersi 796 contagi con l’aggiunta di 18 vittime. I morti in totale da inizio pandemia sono 33.347, mentre il totale dei pazienti che sono guariti e sono stati dimessi è salito a 753.628 (+990). In terapia intensiva si registra però un aumento di 7 casi (totali pazienti ricoverati 382), mentre il tasso di positività è pari al 2.4%, leggermente più basso rispetto alla media nazionale.

Infine, a livello provinciale, si segnalano 247 nuovi casi in quel di Milano, con Brescia a 105 e Monza e Brianza a 95. Quella che si apre oggi sarà una settimana molto importante per la campagna vaccinale della Lombardia in quanto dal 20 maggio prossimo si apriranno le prenotazioni per la fascia di età 40-49 anni, circa un milione e 200mila lombardi. Si prevede un’adesione pari al 70%, di conseguenza, le somministrazioni dovrebbero essere circa 850mila. La settimana successiva, poi, al via le prenotazioni per la fascia 30-39, per circa 950mila lombardi (stima di 660mila).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 17 MAGGIO, LA MORATTI SU SECONDE DOSI

In Lombardia intanto si continua a discutere della somministrazione della seconda dose, con il rischio di far rientrare in città vacanzieri lombardi, e a riguardo la vicepresidente Letizia Moratti, assessore al Welfare, ha spiegato: “Abbiamo cercato di non concentrarle nel periodo delle due settimane centrali di agosto. Rispetto alla possibilità di vaccinarsi nei luoghi di vacanza, se n’è discusso in conferenza Stato Regioni, si è convenuto che è impossibile ciò avvenga per difficoltà che nascono dai diversi tipi di vaccino presenti, dal personale medico e dalle scorte”.

