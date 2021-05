Bollettino coronavirus Lombardia 16 maggio/ Fontana: pronti 150mila vaccini al giorno

In Lombardia il calo del coronavirus tanto nei contagi quanto nei ricoveri resta costante e in linea con quanto già succede a livello nazionale: il bollettino di oggi 16 maggio dovrebbe ancora confermare tale tendenza, con la Regione amministrata da Fontana che da domani rimarrà comunque in zona gialla per la terza settimana consecutiva. Sono stati 1.154 i nuovi casi registrati ieri (a fronte di più di 48mila tamponi processati) con ancora 22 morti (33.329 da inizio pandemia nella sola Lombardia) mentre i pazienti guariti o dimessi salgono a 1.095.

Il tasso di positività scende al 2,3% come calano anche i ricoveri negli ospedali: -21 i posti occupati in terapia intensiva (390 totali al momento), -92 i ricoverati in corsia Covid, con il dato totale che scende così a 2.159 in tutta la regione. Milano e provincia presentavano ieri 313 nuovi contagi nelle ultime 24 ore., segue Brescia con 128 nuovi casi, Varese 125, Monza 91, Como 125, Bergamo 91, Pavia 37, Mantova 66, Cremona 52, Lecco 34, Lodi 8, a Sondrio 50.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL PUNTO DI FONTANA

«La Lombardia è pronta per arrivare a 150mila inoculazioni al giorno», lo ha anticipato ieri il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervistato da Tg Com24. I dati sui vaccini fanno della Lombardia la regione ora più virtuosa, con il parallelo della curva epidemiologica in giù la speranza per un’estate meno di alta tensione è fortissima: la data entro la quale si termineranno le vaccinazioni – almeno le prime dosi – «dipende da quanti vaccini ci verrano forniti. Abbiamo il piano di consegne fino al 20 maggio e oggi non dobbiamo superare le 85mila dosi al giorno. Se ci dovessero arrivare le 120mila dosi si potrebbe concludere la prima vaccinazione ai lombardi “per il 10 luglio», spiega ancora il Governatore lombardo. In merito alle dosi da organizzare per l’estate, specie per i turisti, Fontana ragiona «per i nostri cittadini abbiamo cercato di evitare le due settimane centrali di agosto. Abbiamo cercato di ridurre il più possibile i richiami in quelle due settimane. E’ chiaro che se si deve organizzare una campagna vaccinale per i turisti nei luoghi di vacanza, dobbiamo organizzarci. Potremo organizzare anche un progetto di questo genere. Credo che si possa fare». Infine, un commento sul coprifuoco che domani verrà discusso in cabina di regia con il Premier Draghi: «Credo che anche per favorire il turismo si debba o eliminare completamente o comunque limitarlo a qualche ora per notte».

