Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 gennaio/ Ricoveri in calo di 85 unità

Questa sera verrà comunicato come di consueto il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia. Anche per oggi, sabato 2 gennaio, scopriremo quindi come è evoluta la curva dei contagi, nonché la situazione ospedaliera, e i nuovi decessi. L’ultimo bollettino comunicato, quello di ieri sera, raccontava di 3.056 nuovi contagi, di cui 171 debolmente positivi, su 25.467 tamponi analizzati, per un tasso di positività pari all’11.9%, più di due punti al di sotto della media nazionale.

Per quanto riguarda le vittime, sono state 80 quelle comunicate 24 ore fa, in linea con il dato di giovedì, quando i decessi causa covid erano stati 85 (25.203 il computo aggiornato da inizio pandemia). Continua a migliorare la situazione negli ospedali, dove i ricoveri in degenza normale sono scesi di 85 unità, per un totale di 3.352, e nel contempo sono calati anche i pazienti nei reparti di terapia intensiva degli ospedali regionali, -2 rispetto alle 24 ore precedenti, (487 le persone ricoverate in rianimazione).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA E L’APPELLO PER IL VACCINO

A livello di province, Milano resta quella con più casi della Lombardia, con 800 nuovi contagiati di cui 308 nella sola città. Brescia ne conta invece 462, mentre Mantova e Pavia rispettivamente 328 e 308. Monza Brianza e Como ne registrano più di 200, mentre Varese, Lecco e Bergamo sopra i 100. Chiudono Lodi, Cremona e Sondrio, con 77, 76 e 64. In attesa del nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, andiamo a rileggere le parole di ieri del presidente Fontana, che ha proseguito il suo appello affinché la popolazione si vaccini: “L’unico mezzo per sconfiggere il virus è il vaccino. La Lombardia ripartirà per prima. Non ci sono certezze sui tempi delle consegne – le parole del governatore in merito all’arrivo del vaccino di Pfizer – né sulle effettive quantità che verranno distribuite e da parte di quanti e quali fornitori. Lascia perplessi che la Germania abbia acquistato 30 milioni di vaccini e noi siamo già in ritardo”. Di seguito il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 GENNAIO





